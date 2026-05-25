Retour à l'OM : Mandanda dit non d'emblée à un poste très important !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a pris sa retraite sportive l’année dernière, Steve Mandanda a confirmé qu’il y avait la possibilité de faire son retour dans l’organigramme de l’OM, mais qu’il n’a pas été sollicité. Ce qui pourrait arriver à l’avenir, mais pas dans un rôle de président, poste auquel n’aspire pas l’ancien international français.

À l’instar de Dimitri Payet, Steve Mandanda s’est vu offrir la possibilité de faire son retour à l’OM au moment de sa prolongation en 2020, avant son départ pour le Stade Rennais à l’été 2022. L’objectif étant que le joueur le plus capé de l’histoire de Marseille y revienne après avoir pris sa retraite sportive afin d’avoir un rôle au sein du club. Reste à savoir à quel poste, mais pas celui de président, qui n’intéresse pas l’ancien gardien international français.

« Ce n’est pas, aujourd’hui, une volonté de ma part » « Devenir président de l’OM ? Ce n’est pas, aujourd’hui, une volonté de ma part donc je serai plus dans la direction sportive », a confié Steve Mandanda au micro de Konbini. S’il a pris sa retraite sportive l’année dernière à la fin de son contrat à Rennes, l’OM ne l’a pas sollicité pour un retour, comme il l’expliquait récemment auprès de La Provence.