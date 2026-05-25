Cyclisme - Pogacar : Une grande menacée annoncée pour le Tour de France ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette année, Tadej Pogacar tentera de remporter le Tour de France pour la troisième année consécutive. Le Slovène reste le grand favori de cette édition qui partira de Barcelone mais pourrait être menacé par Jonas Vingegaard selon Marc Madiot, le président de la Groupama-FDJ United.

Vainqueur en 2024 et 2025, Tadej Pogacar va-t-il réaliser la passe de trois sur les routes du Tour de France (4 au 26 juillet) ? Le Slovène reste le grand favori devant Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert, Remco Evenepoel ou encore Paul Seixas, qui participera à la première Grande Boucle de sa carrière. Mais de son côté, Marc Madiot cite une autre menace sérieuse pour Tadej Pogacar.

« Il est en répétition pour le Tour » Nouveau maillot rose du Tour d’Italie après avoir remporté sa troisième victoire d’étape ce dimanche, Jonas Vingegaard pourrait créer la surprise aux yeux du président de la Groupama-FDJ United : « Je trouve qu’il est arrivé comme il fallait pour lui sur ce Giro. Il a une marge de sécurité par rapport à la concurrence, tout est sous contrôle. L’objectif pour lui est de sortir extrêmement fort de ce Giro pour être un bon poil à gratter sur le prochain Tour de France. Il fait juste ce qu’il faut quand il faut. Je pense qu’il est en répétition pour le Tour. Cette nouvelle façon d’aborder le Tour de France par rapport à Pogacar va être très intéressante. Je suis assez curieux. S’il n’a pas d’anicroche d’ici la fin du Giro et qu’il sort comme il l’espère, il peut y avoir des trucs pas mal sur le Tour de France ».