Paul Seixas au départ du Tour de France : Julian Alaphilippe a choisi son camp !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Paul Seixas a fini par trancher et le 4 juillet prochain, le Français se trouvera à Barcelone afin de participer à son premier Tour de France. Mais voilà que cette décision du coureur de 19 ans divise. En effet, certains estiment qu’il était encore trop tôt pour que Seixas participe à la Grande Boucle. Un débat à propos duquel Julian Alaphilippe a livré son avis.

L’attente aura été longue pour beaucoup, mais Paul Seixas a fini par donner le sourire à de nombreux fans de cyclisme. Ainsi, cet été, on aura l’occasion de voir le coureur de la Décathlon CMA CGM sur les routes du Tour de France. Ayant montré qu’il pouvait tenir tête à Tadej Pogacar, le Français de 19 ans a décidé de s’aligner sur la première Grande Boucle de sa carrière. Toutefois, cette décision est loin de faire l’unanimité. Alors que Seixas n’a jamais participé à une course de 3 semaines, certains ont estimé qu’il aurait plutôt dû s’aligner sur la Vuelta ou le Giro pour prendre en expérience et participer plus tard au Tour de France.

« Pour moi, c’est la plus belle chose qui peut lui arriver d’aller au Tour » Paul Seixas aurait-il donc fait une erreur en décidant de participer au Tour de France en 2026 ? Chacun a son avis sur cette question et dernièrement, c’est Julian Alaphilippe qui a donné le sien. De quel côté est-il ? Pour Lyon People, le coureur de la formation Tudor a fait savoir concernant le cas Seixas : « Avec mon regard de grand frère, j’ai envie de le protéger. J’ai envie qu’il fasse attention. Mais d’un autre côté, il est tellement talentueux, il est tellement prêt. J’ai envie de dire qu’il ne craint rien. Pour moi, c’est la plus belle chose qui peut lui arriver d’aller au Tour. Déjà pour lui, personnellement mais aussi pour sa famille, pour ses proches, pour son équipe. Physiquement et psychologiquement, on voit qu’il a un gros potentiel. Il est prêt. Tout ce qu’il pourra prendre, il va le prendre. Personne ne l’engueulera si ça ne va pas. Tout le monde sait qu’il n’a que 19 ans et qu’il a une belle carrière devant lui ».