Équipe de France : Kylian Mbappé et Michael Olise sont en désaccord !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grands artisans de la victoire de l'équipe de France face au Sénégal pour le premier match de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé et Michael Olise auront un rôle majeur à jouer dans le parcours des Bleus cet été en Amérique. Mais en attendant, les deux attaquants sont en désaccord sur un sujet bien précis...

Doublé pour Kylian Mbappé et deux passes décisives délivrées par Michael Olise : l'équipe de France a été portée par ces deux talents mardi dernier pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026 face au Sénégal (3-1), eux dont l'entente sur le terrain sera décisive pour permettre aux Bleus de faire un bon parcours dans ce Mondial. Quelques jours avant, dans les colonnes de L'EQUIPE, Kylian Mbappé avait d'ailleurs fait l'éloge de Michael Olise.

« C'est le joueur d'aujourd'hui et de demain » « C'est le joueur d'aujourd'hui et de demain. Il a cette élégance, cette clairvoyance dans son jeu. Je m'entends très bien avec lui. Désormais, on parle en français ensemble. Il le parle bien. Après, il a cette personnalité qui fait que vous, les médias, vous ne saurez jamais si son français s'améliore ou pas, parce qu'il ne doit pas beaucoup vous parler (sourire). Il n'aime pas ça, il est comme ça. Michael est introverti. Il économise ses mots. Mais ses pieds parlent pour lui. Acceptez-le comme il est. Il ne changera jamais. En plus d'être un joueur extraordinaire, c'est un super gars », avait indiqué Mbappé sur Olise. Mais l'attaquant du Bayern Munich n'est pas d'accord avec le capitaine de l'équipe de France et le fait savoir à son tour dans les colonnes de L'EQUIPE ce dimanche.