Mercato - OM : La guerre est déclarée en interne

Axel Cornic

Les prochaines semaines vont être bouillantes à l’Olympique de Marseille, avec plusieurs dossiers importants qui restent à régler. C’est notamment le cas sur le front des départs, puisque la liste des indésirables est très longue avec notamment des joueurs comme Jordan Veretout, Chancel Mbemba, Ulisses Garcia ou encore Samuel Gigot.

Il ne reste plus qu’une dizaine de jours avant la fin du mercato et au sein de l’OM, on a encore beaucoup à faire. La récente blessure de Faris Moumbagna va pousser Pablo Longoria à lui trouver un remplaçant, mais d’autres postes pourraient être renforcés comme celui d’ailier gauche ou de milieu de terrain.

OM : De Zerbi réclame encore trois transferts ! https://t.co/UNdovr8N4O pic.twitter.com/gNgN0xVK2a — le10sport (@le10sport) August 19, 2024

L’OM a besoin de vendre

Mais avant tout, il faudra vendre ! Et c’est loin d’être simple, surtout que liste des candidats au départ et longue et remplie de grands noms. Il y en a un seul qui aurait finalement convaincu De Zerbi de le garder finalement et c’est Geoffrey Kondogbia, mais les autres comme Jordan Veretout ou Chancel Mbemba, sont toujours poussés vers la sortie.

Le ton se durcit des deux côtés

Sauf qu’à en croire les dernières révélations de RMC Sport, ces indésirables ne voudraient faire aucun cadeau à l’OM concernant leurs départs. Clairement, s’ils ne reçoivent pas une offre intéressante, alors ils ne feront absolument rien pour faire évoluer leur situation. Du côté de la direction la réponse semble déjà prête, puisque les joueurs écartés pourraient bien être mis au placard au moins jusqu’au mercato hivernal.