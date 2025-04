Transfert réclamé à l’OM : La scène surréaliste !

Pierrick Levallet

La fin de saison est rude à l’OM. Le club phocéen a fait face à de sérieux problèmes sur le plan défensif, ce qui lui a coûté quelques points dans la course à une qualification pour la Ligue des champions. De ce fait, un supporter marseillais est venu demander à un certain Jérémy Mathieu de signer chez les Olympiens.

Surprise, Jérémy Mathieu réclamé à l'OM !

Avec seulement une victoire lors des cinq derniers matchs, l’OM fait toujours face à quelques soucis en défense. Un supporter marseillais s’est alors permis d’aller demander à Jérémy Mathieu. Sur Snapchat, Pape.13003 s’est présenté devant l’ancien défenseur du FC Barcelone, qui travaille désormais à Intersport.

«Je suis trop vieux maintenant»

« J’espère qu’on te dérange pas trop. En tout cas, viens à l’OM. On a un petit problème en défense centrale. Franchement, je vais appeler Benatia pour toi. Tu veux revenir ou pas ? » lui-a-t-il lancé. « Je suis trop vieux maintenant » lui a alors rétorqué Jérémy Mathieu, visiblement gêné. « Non tu es jeune encore, tu as les jambes » a alors ajouté Pape.13003, avant de le laisser tranquille.