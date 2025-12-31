Antoine Dupont : Une rupture inévitable ?

Axel Cornic

Avec le retour d’Antoine Dupont, l’engouement autour du XV de France est totalement relancé à un peu plus d’un mois du Tournoi des 6 Nations 2026. Mais à côté de qui le demi de mêlée va-t-il évoluer ? Car Romain Ntamack est très critiqué ces derniers temps, alors que Matthieu Jalibert est dans la forme de sa vie à l’UBB.

Les débats sont relancés. On pensait que le marronnier sur la rivalité entre Matthieu Jalibert et Romain Ntamack avait été totalement enterré par les choix assez clairs de Fabien Galthié. Mais la forme éblouissante de l’ouvreur de l’UBB nous force à se poser une nouvelle fois la question sur qui devrait porter le numéro 10 du XV de France.

Ntamack menacé par Jalibert La complémentarité de Ntamack avec Antoine Dupont semble être un point très important. Les deux se connaissent à la perfection puisqu’ils jouent ensemble au Stade Toulousain et ils ont quand même fait briller le XV de France au cours du premier mandat de Fabien Galthié. Le Toulousain ne semble toutefois pas au meilleur de sa forme depuis un an, que ce soit en club ou en sélection.