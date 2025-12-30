Antoine Dupont : Déjà un exploit après sa rupture !

Pierrick Levallet

A peine revenu de sa rupture des ligaments croisés, Antoine Dupont a brillé avec le Stade toulousain contre La Rochelle. Le demi de mêlée de 29 ans a réalisé une excellente prestation et a contribué à la large victoire des siens (60-14). Le succès des Rouge-et-Noir a d’ailleurs battu un record d’audience ce dimanche sur Canal+.

Alors qu’il n’a fait son retour à la compétition que quelques semaines plus tôt, Antoine Dupont a déjà participé à un exploit avec le Stade toulousain. Le demi de mêlée de 29 ans a rendu une belle copie contre La Rochelle ce dimanche et a ainsi participé à la large victoire des Rouge-et-Noir (60-14). Et comme si cela ne suffisait pas, le capitaine du XV de France a contribué à battre un record.

Record d'audience pour Stade toulousain - La Rochelle Canal+ a en effet annoncé que le match entre le Stade toulousain et La Rochelle avait réalisé un record d’audience avec en moyenne 1,02 million de téléspectateurs réunis devant cette affiche du Boxing Day. Le retour en forme d’Antoine Dupont et le scénario du début de partie ont permis d’attirer plus de monde qu’en 2014.