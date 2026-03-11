XV de France - Antoine Dupont, le malaise est annoncé : «Il y a un problème…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le XV de France d’Antoine Dupont a dit adieux à ses rêves de Grand Chelem dans le Tournoi des 6 Nations samedi en s’inclinant en Ecosse au terme d’une performance globalement très décevante. Le demi de mêlée des Bleus cristallise d’ailleurs les critiques suite à ce revers, et certains consultants évoquent même un malaise assez profond en ce moment chez Dupont… Explications.

« Je n'ai pas eu de souci physique sur le match. C'est vrai que j'ai fait des erreurs qui nous coûtent cher évidemment, ça reste des faits de jeu mais c'est sûr que la performance n'est pas là. Ça ne fera pas avancer le débat de discuter des performances individuelles », avait lâché Antoine Dupont samedi après la défaite concédée par le XV de France en Ecosse (50-40), privant donc officiellement les Bleus du Grand Chelem pour ce Tournoi des 6 Nations 2026. La star du Stade Toulousain est donc montée au créneau pour exclure tout malaise lié à sa condition physique, et pourtant, les spécialistes n’en démordent pas et affirment qu’il y a actuellement un malaise Dupont au XV de France.

Problème de «comportement» au XV de France : Antoine Dupont est visé, et il n’est pas le seul ! https://t.co/fPQQRf8ExU — le10sport (@le10sport) March 10, 2026

« Dupont ? On a évoqué une maladie… » Le journaliste Christophe Cessieux a été clair au sujet d'Antoine Dupont sur RMC : « Parmi les naufragés de Murrayfield, le patron en personne, Antoine Dupont complètement à côté de ses crampons, qui a réalisé sa plus mauvaise prestation en Bleu depuis ses débuts. C’est incompréhensible. On a évoqué une maladie en début de semaine, d’autres évoquent des problèmes plus personnels. Comment on peut expliquer cela ? », s’interroge-t-il.