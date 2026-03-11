Didier Deschamps s'en va : Patrice Evra annonce «son remplaçant natuel»

L'été prochain, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur à l'issue de la Coupe du monde après 14 ans de bons et loyaux services. Le nom de son successeur n'est pas encore officiellement connu, mais Patrice Evra a déjà trouvé le profil idéal du prochain sélectionneur des Bleus.
L'été prochain, l'équipe de France changera de sélectionneur puisque Didier Deschamps a annoncé il y a plus d'un qu'il quitterait son poste après la Coupe du monde. Pour le remplacer, le grand favori n'est autre que Zinedine Zidane, et Patrice Evra confirme qu'il s'agit du candidat naturel pour le poste.
Zidane en équipe de France, Evra valide
« Je ne pense pas que nous verrons un jour Zinedine Zidane entraîner en Premier League. Je pense qu'il se concentre sur le poste de sélectionneur de l'équipe de France. En tant qu'entraîneur de club, il a déjà tout prouvé. Il a remporté trois Ligues des champions et la Liga. Zizou veut évoluer au niveau international. Didier Deschamps a fait un excellent travail, je pense que Zizou est son remplaçant naturel », confie-t-il dans une interview accordée à Stake, avant d'évoquer le secteur offensif très impressionnant de l'équipe de France, et qui sera donc à disposition de Zinedine Zidane.
«Zizou veut évoluer au niveau international»
« C'est le problème que nous avons toujours eu avec l'équipe de France : nous avons tellement de qualité à tous les postes que l'effectif est énorme. Parfois, nous avons l'air trop bons et nous pouvons perdre des matchs parce que nous sommes trop arrogants. Je ne pense pas qu'une autre équipe puisse rivaliser avec notre effectif, mais nous pouvons être trop confiants. Didier Deschamps essaie de travailler là-dessus. Quand on voit l'équipe de France, on n'hésiterait jamais à parier sur notre victoire au Tournoi international de football, mais parfois, même si l'on a le meilleur effectif, cela ne signifie pas toujours que l'on a le meilleur onze », ajoute Patrice Evra.