Mercato - PSG : Le transfert de rêve annoncé dans la presse !

Depuis que le PSG est sous passé sous pavillon qatari en 2011, l'attractivité du club de la capitale a grimpé en flèche. Au point qu'il s'agisse désormais d'un rêve pour de nombreux joueurs de signer à Paris. Et l'un d'entre eux a d'ailleurs réalisé ce rêve.

C'est un transfert qui a tout changé au PSG. En janvier 2025, le club de la capitale a recruté Khvicha Kvaratskhelia pour environ 70M€. Un appel très attendu par l'international géorgien qui rêvait, tout comme sa femme de rejoindre Paris.

Kvaratskhelia rêvait du PSG « Nous venons d’un tout petit pays, qu’on essaye de faire connaître au monde entier en renvoyant la meilleure image possible. Quand les gens viennent en Géorgie, on fait en sorte d’être les meilleurs hôtes possibles par exemple. Quand je joue, je joue d’abord pour la Géorgie avant de jouer pour moi-même. Lorsque vous venez d’un petit pays comme le mien, vous n’avez que très peu de chances de jouer pour un grand club comme le PSG. C’est une immense fierté aujourd’hui d’être connu comme le Géorgien de Paris », confie-t-il dans les colonnes du Parisien avant de révéler qu'un transfert au PSG était également un rêve pour sa femme.