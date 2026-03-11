Mercato - PSG : «Il quittera le club», un transfert déjà annoncé pour cet été !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement critiqué après sa dernière défaite concédée en Ligue 1 au Parc des Princes contre l’AS Monaco, le PSG aborde son 8e de finale de Ligue des Champions contre Chelsea dans ses circonstances un peu particulières. Et l’un des membres de l’effectif parisien est d’ailleurs annoncé partant en vue du prochain mercato estival…

Et si le PSG perdait encore l’un de ses titis prometteurs l’été prochain ? Depuis le début de l’ère QSI au Parc des Princes, nombreux sont les jeunes talents issus du centre de formation parisien à avoir opté pour un exil en raison de leur faible temps de jeu en équipe première (Coman, Maignan, Ikoné…). D’ailleurs, si l’on en croit l’analyse de Pierre Ménès sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, un jeune attaquant du PSG pourrait lui aussi plier bagages lors du prochain mercato estival : Ibrahim Mbaye (18 ans).

Mercato - PSG : Ce joueur vient de signer «un beau contrat» à Paris, mais il pense déjà à partir ! https://t.co/qDPUUffHaZ — le10sport (@le10sport) March 10, 2026

« Il n’a pas l’air d’être invité » Le statut actuel du jeune attaquant sénégalais du PSG préoccupe Pierre Ménès, qui opte pour un transfert en fin de saison : « Ibrahim Mbaye a disparu ? Dieu sait que Luis Enrique tâtonne en attaque. Mais Mbaye n’a effectivement pas l’air d’être invité. Et si ça continue comme ça, il quittera le club pour une autre destination la saison prochaine. Le problème de Mbaye, c’est que comme Barcola et Kvaratskhelia, il est bien plus à l’aise à gauche qu’à droite. Et le problème du PSG depuis le début de la saison c’est de trouver un mec performant à droite. Ca peut être Désiré Doué, mais il est extrêmement irrégulier cette saison », indique l’ancien consultant de Canal + sur sa chaine.