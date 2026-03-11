Mercato - PSG - Transfert de Bradley Barcola : Son futur club déjà dévoilé ?

Sous contrat jusqu'en 2028, Bradley Barcola n'a toujours pas prolongé son contrat au PSG ce qui jette un sérieux froid sur son avenir à Paris. D'ailleurs, plusieurs clubs seraient déjà très intéressés à l'idée de le recruter. Et un ancien international français dévoile même le nom du club parfait pour l'ailier lyonnais.
L'avenir de Bradley Barcola au PSG s'inscrit en pointillés compte tenu du fait que son contrat s'achève en 2028 et il n'a toujours pas prolongé, ce qui jette un froid sur son futur à Paris. Et sa situation ne passe pas inaperçue du côté de la Premier League où Liverpool apprécie son profil. Mais pour Patrice Evra, c'est bien Arsenal qui est le club parfait pour Barcola.
Barcola, le profil parfait pour Arsenal ?
« Bradley Barcola est le joueur type pour Arsenal. Barcola est un joueur extraordinaire, mais quand on joue pour une grande équipe comme le PSG, il faut être performant à chaque match. Je pense que les fans sont frustrés parce qu'ils voient son potentiel, son immense talent, mais il gâche tellement d'occasions. Ce genre de joueurs ira à Arsenal et on ne s'attendra pas à ce qu'il marque à chaque match, on voudra le voir jouer un beau football, ce qui correspond à la mentalité du club. Pour l'instant, ils ne jouent pas le meilleur football, mais ils gagnent. Un joueur comme Barcola serait parfait pour Arsenal », confie-t-il dans une interview accordée à Stake.
Encore faut-il que Bradley Barcola soit intéressé par la perspective de signer à Arsenal. Présent en conférence de presse ce mardi, en marge du choc contre Chelsea en Ligue des champions, l'ailier du PSG a justement évoqué son avenir alors que son contrat s'achève en 2028. Et il semble très heureux à Paris. « C’est mon agent qui s’occupe des négociations. On verra par la suite, mais je suis content d’être au PSG aujourd’hui », assure Bradley Barcola.