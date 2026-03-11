Mercato - OM : Medhi Benatia a vu sa mère «souffrir» après avoir signé

Aujourd'hui directeur du football, Medhi Benatia a donc retrouvé le club phocéen en intégrant son organigramme. En effet, il y a quelques années de cela maintenant, le Marocain avait été formé à Marseille. Le fait est que ça ne s'était pas très bien dérouler pour Benatia, au point d'affecter sa mère.
Avant d'être le dirigeant que l'on connait actuellement, Medhi Benatia a été joueur professionnel. International marocain, il a joué à la Juventus ou encore au Bayern Munich. Et on a peut-être tendance à l'oublier, mais c'est à l'OM que Benatia a été formé, lui qui n'aura finalement jamais eu sa chance pour pouvoir briller avec le club phocéen. Ça a donc été difficile pour lui à Marseille et ça n'a pas été sans conséquence pour les membres de sa famille.
« Quand j'ai signé mon contrat Elite à 18 ans, j'ai fait venir ma famille »
En 2024, pour 1899 L'Hebdo, Medhi Benatia était revenu sur sa signature à l'OM en tant que joueur. Dans un premier temps, le désormais directeur du football à Marseille confiait : « Quand j'ai signé mon contrat Elite à 18 ans, j'ai fait venir ma famille. Mes parents étaient là, mes soeurs aussi. Mon père m'accompagnait à l'entraînement le matin, j'étais très famille. Le plus dur, en fait, c'était d'expliquer à ma mère le pourquoi du comment. Elle ne comprenait rien au foot, à la différence de mon père, qui savait déjà tout ».
« C'était de la souffrance »
Mais voilà que ça s'est ensuite compliqué pour Medhi Benatia et la situation avait alors blessé sa mère. « Quand on allait au stade, tout le monde la félicitait, j'étais capitaine dans toutes les équipes de jeunes, surclassé, mais je ne jouais pas en pro. Elle voyait tout le monde jouer, sauf son fils. C'était de la souffrance. Elle a tout quitté en région parisienne pour s'installer ici, elle a demandé une mutation pour, à l'arrivée, souffrir de la situation », racontait l'ancien joueur de l'OM.