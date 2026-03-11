Mercato - OM : Medhi Benatia a vu sa mère «souffrir» après avoir signé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui directeur du football, Medhi Benatia a donc retrouvé le club phocéen en intégrant son organigramme. En effet, il y a quelques années de cela maintenant, le Marocain avait été formé à Marseille. Le fait est que ça ne s'était pas très bien dérouler pour Benatia, au point d'affecter sa mère.

Avant d'être le dirigeant que l'on connait actuellement, Medhi Benatia a été joueur professionnel. International marocain, il a joué à la Juventus ou encore au Bayern Munich. Et on a peut-être tendance à l'oublier, mais c'est à l'OM que Benatia a été formé, lui qui n'aura finalement jamais eu sa chance pour pouvoir briller avec le club phocéen. Ça a donc été difficile pour lui à Marseille et ça n'a pas été sans conséquence pour les membres de sa famille.

« Quand j'ai signé mon contrat Elite à 18 ans, j'ai fait venir ma famille » En 2024, pour 1899 L'Hebdo, Medhi Benatia était revenu sur sa signature à l'OM en tant que joueur. Dans un premier temps, le désormais directeur du football à Marseille confiait : « Quand j'ai signé mon contrat Elite à 18 ans, j'ai fait venir ma famille. Mes parents étaient là, mes soeurs aussi. Mon père m'accompagnait à l'entraînement le matin, j'étais très famille. Le plus dur, en fait, c'était d'expliquer à ma mère le pourquoi du comment. Elle ne comprenait rien au foot, à la différence de mon père, qui savait déjà tout ».