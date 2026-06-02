14 ans après son départ, un ancien joueur de l’OM ouvre la porte à un retour

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Joueur de l’OM de 2010 à 2012, César Azpilicueta a décidé de raccrocher les crampons à la fin de cette saison après 20 ans de carrière. Celui qui a passé plus de 10 saisons à Chelsea suit désormais des études afin de devenir directeur sportif, un rôle qu’il pourrait avoir à Marseille un jour.

« Cette saison sera ma dernière en tant que footballeur professionnel. Après tant d'années à vivre mon rêve, je sens qu'il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. » Le 22 mai dernier, César Azpilicueta (36 ans) annonçait son choix de mettre un terme à sa longue carrière, après une ultime saison passée au FC Séville. Révélé à Osasuna avant de rejoindre l’OM (2010-2012), puis Chelsea (2012-2023) et l’Atlético Madrid (2023-2025), l’ancien international espagnol (44 sélections) se voit maintenant en directeur sportif.

Azpilicueta veut devenir directeur sportif « J’ai envie de rester dans le foot, mais je n’ai pas encore réfléchi à ce que je veux faire. Depuis que j’ai deux-trois ans, j’ai toujours vécu avec un ballon, j’ai toujours joué au foot. C’est vrai que tu commences à te préparer un peu plus parce que le foot s’arrête un jour et personne ne joue toute sa vie en professionnel. Ma passion, c’est le foot, j’ai été en France, en Angleterre, en Espagne, je connais beaucoup de gens. Je finis mes études de directeur sportif en Angleterre et on va voir ce que me réserve le futur. Plutôt directeur sportif qu’entraîneur ? Pour l’instant, oui », a déclaré César Azpilicueta dans un entretien accordé à Rothen s’enflamme sur RMC.