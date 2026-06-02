14 ans après son départ, un ancien joueur de l’OM ouvre la porte à un retour

Joueur de l’OM de 2010 à 2012, César Azpilicueta a décidé de raccrocher les crampons à la fin de cette saison après 20 ans de carrière. Celui qui a passé plus de 10 saisons à Chelsea suit désormais des études afin de devenir directeur sportif, un rôle qu’il pourrait avoir à Marseille un jour.
« Cette saison sera ma dernière en tant que footballeur professionnel. Après tant d'années à vivre mon rêve, je sens qu'il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. » Le 22 mai dernier, César Azpilicueta (36 ans) annonçait son choix de mettre un terme à sa longue carrière, après une ultime saison passée au FC Séville. Révélé à Osasuna avant de rejoindre l’OM (2010-2012), puis Chelsea (2012-2023) et l’Atlético Madrid (2023-2025), l’ancien international espagnol (44 sélections) se voit maintenant en directeur sportif.
Azpilicueta veut devenir directeur sportif
« J’ai envie de rester dans le foot, mais je n’ai pas encore réfléchi à ce que je veux faire. Depuis que j’ai deux-trois ans, j’ai toujours vécu avec un ballon, j’ai toujours joué au foot. C’est vrai que tu commences à te préparer un peu plus parce que le foot s’arrête un jour et personne ne joue toute sa vie en professionnel. Ma passion, c’est le foot, j’ai été en France, en Angleterre, en Espagne, je connais beaucoup de gens. Je finis mes études de directeur sportif en Angleterre et on va voir ce que me réserve le futur. Plutôt directeur sportif qu’entraîneur ? Pour l’instant, oui », a déclaré César Azpilicueta dans un entretien accordé à Rothen s’enflamme sur RMC.
Un retour à l’OM un jour ?
S’il est parti il y a maintenant 14 ans, il a continué à suivre l’OM lors de ses années en Angleterre et en Espagne. « Oui, je suis toujours l'OM. Depuis que je suis parti de l’OM en 2012, j’ai toujours suivi les résultats. On ne peut pas voir beaucoup de foot français ici en Espagne, en Angleterre un peu plus, mais je suis toujours l’actualité de l’OM », a ajouté César Azpilicueta, avant d’être interrogé sur un éventuel retour à Marseille en tant que directeur sportif. « Je ne sais pas. D’abord, il faut que je me vois directeur sportif et après on peut trouver le club (rire). Mais c’est vrai que je garde de très bons souvenirs de toutes les équipes où je suis passé. L’OM, c’était très intense pendant deux ans. Je suis arrivé là-bas à 21 ans, j’ai vécu beaucoup d’émotions. »