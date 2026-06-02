Mercato - Pierre Sage : L'offre qui fait trembler le RC Lens

Grosse surprise de la saison, le RC Lens a réussi à venir titiller le Paris Saint-Germain dans la course à la Ligue 1, remportant au passage une Coupe de France. Un succès qui revient surtout à Pierre Sage, dont le travail a été salué ces derniers mois, mais qui pourrait bien faire ses valises pour se lancer un nouveau défi à l’étranger.
Club historique du football français, le RC Lens a redoré son blason grâce à Pierre Sage. L’ancien de l’OL et du Red Star a en effet réalisé un excellent travail avec tout son staff et ses dirigeants souhaitent évidemment le garder le plus longtemps possible. Mais le technicien français pourrait bien aller voir ailleurs...
« S’il y a une réflexion actuellement sur la possibilité de quitter Lens ? Oui »
Invité dans l’After Foot après la victoire en Coupe de France et la fin de la saison de Ligue 1, le principal intéressé a laissé planer le doute sur son avenir. « S’il y a une réflexion actuellement sur la possibilité de quitter Lens ? Oui, sinon je vous aurais répondu très franchement, mais encore une fois, malgré tout, ma volonté est de rester à Lens, et on est plutôt sur ce schéma-là » a déclaré Pierre Sage sur RMC, avant de tout de même ajouter : « C'est sûr qu'on a l'impression d'avoir touché notre plafond de verre ».
Crystal Palace passe à l’offensive pour Sage
Beaucoup de choses se sont passées depuis et surtout, un club de Premier League a fait irruption dans les discussions autour de Pierre Sage. Il s’agit de Crystal Palace, qui semble vouloir tout miser sur le Français après avoir vu Andoni Iraola lui filer entre les doigts. D’après les informations de L’Equipe, une première offre devrait bientôt arriver de la part du club anglais, qui a des moyens beaucoup plus importants sur le RC Lens. Le quotidien précise en effet que les Sang et Or ne pourront jamais rivaliser avec les Londoniens en termes de salaire, même si pour le moment aucun montant précis n’a fuité.