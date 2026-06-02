Mercato - Pierre Sage : L'offre qui fait trembler le RC Lens

Axel Cornic

Grosse surprise de la saison, le RC Lens a réussi à venir titiller le Paris Saint-Germain dans la course à la Ligue 1, remportant au passage une Coupe de France. Un succès qui revient surtout à Pierre Sage, dont le travail a été salué ces derniers mois, mais qui pourrait bien faire ses valises pour se lancer un nouveau défi à l’étranger.

Club historique du football français, le RC Lens a redoré son blason grâce à Pierre Sage. L’ancien de l’OL et du Red Star a en effet réalisé un excellent travail avec tout son staff et ses dirigeants souhaitent évidemment le garder le plus longtemps possible. Mais le technicien français pourrait bien aller voir ailleurs...

« S’il y a une réflexion actuellement sur la possibilité de quitter Lens ? Oui » Invité dans l’After Foot après la victoire en Coupe de France et la fin de la saison de Ligue 1, le principal intéressé a laissé planer le doute sur son avenir. « S’il y a une réflexion actuellement sur la possibilité de quitter Lens ? Oui, sinon je vous aurais répondu très franchement, mais encore une fois, malgré tout, ma volonté est de rester à Lens, et on est plutôt sur ce schéma-là » a déclaré Pierre Sage sur RMC, avant de tout de même ajouter : « C'est sûr qu'on a l'impression d'avoir touché notre plafond de verre ».