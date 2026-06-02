Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2027, Geoffrey Kondogbia pourrait quitter l'OM lors de ce mercato estival. En effet, le milieu de terrain de 33 ans serait une piste chaude de Sunderland pour la saison prochaine. D'ailleurs, les Black Cats de Francis Le Blé seraient prêts à lui offrir un salaire de près de 110 000€ par semaine.

A la peine à l'Atlético de Madrid, Geoffrey Geoffroy a rejoint les rangs de l'OM lors de l'été 2023. En effet, le club marseillais a déboursé près de 8M€ pour s'attacher les services du milieu de terrain de 33 ans. Et après avoir passé trois saisons à l'OM, Geoffrey Kondogbia serait sur le départ.

OM : Sunderland est déterminé à recruter Kondogbia En fin de contrat le 30 juin 2027, Geoffrey Kondogbia pourrait faire ses valises dès cet été. Selon les informations de Média Foot, divulguées le 20 mai, Sunderland est sur les traces du numéro 19 de l'OM. D'ailleurs, Geoffrey Kondogbia serait une piste très chaude pour Régis Le Bris. Huit jours plus tard, le média français avait affirmé que les chances de voir l'international centrafricain signer chez les Blacks Cats augmentaient fortement, et ce, parce que l'offre formulée au joueur était alléchante. Alors qu'il percevrait un peu plus de 100 000€ par semaine à l'OM, Geoffrey Kondogbia pourrait voir son salaire hebdomadaire avoisiner les 110 000€ s'il acceptait de signer à Sunderland. A Marseille, personne ne s'opposera à son départ.