Nasser Al-Khelaïfi ému aux larmes : L’hommage du PSG qui l’a «beaucoup touché»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le back-to-back… to back ? C’est la promesse effectuée par Ousmane Dembélé et Désiré Doué ces dernières heures aux supporters du PSG après avoir soulevé une deuxième Ligue des champions de suite. Lors des célébrations du trophée au Parc des princes dimanche, Nasser Al-Khelaïfi était au cœur d’une scène dingue entre les joueurs et les supporters au moment de son discours. Il raconte, non sans émotion.

« Une c’est historique, deux c’est légendaire ». Voici le refrain que l’on a pu entendre depuis samedi soir et le deuxième sacre de suite du PSG en Ligue des champions décroché face à Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Que ce soit de la bouche du Ballon d’or Ousmane Dembélé ou d’autres éléments phares du Paris Saint-Germain, la joie est totale. Chez les supporters, les coeurs ont chaviré une fois de plus pour leur équipe au point où une séquence assez folle s’est déroulée au Parc des princes dimanche pour les célébrations.

«Je vous sens très ému ? Oui. C’est quelque chose de très spécial honnêtement» Après l’entrée individuelle des joueurs acclamés par la foule dans le stade, le président Nasser Al-Khelaïfi et Marquinhos ont présenté le trophée de la Ligue des champions aux inconditionnels du PSG présents au Parc des princes. Au moment du discours du patron du club de la capitale, les supporters n’ont cessé de chanter et les joueurs, pendant plus de quatre minutes, l’ont empêché de parler en enchaînant pogo sur pogo autour de lui. Une séquence qui a beaucoup fait parler et énormément touché Al-Khelaïfi comme révélé à Bruno Salomon, journaliste d’Ici Paris. « Pendant quatre minutes 30, vous avez tenté de parler. C’est une image qui fait le tour du monde. Il y avait des sourires, de la joie. Qu’est-ce que vous avez ressenti à ce moment là ? (il souffle) C’était vraiment difficile (il souffle encore). Je vous sens très ému ? Oui. C’est quelque chose de très spécial honnêtement. Vous sentez les joueurs, les supporters, derrière vous derrière le club. Il y a eu des années difficiles, il n’y a aucun doute sur ça ».