Matthieu Jalibert blessé : La grosse tuile pour l’UBB

Axel Cornic

Pas sur la feuille de match pour le déplacement sur la pelouse du RCT ce dimanche (27-22), Matthieu Jalibert se serait blessé à un mollet. Et ce ne serait pas qu’un simple pépin, puisque l’ouvreur pourrait bien rater les prochains matchs de l’Union Bordeaux-Bègles, qui n’est toujours pas assurée d’être qualifiée pour les phases finales de Top 14.

Le double Champion d’Europe en titre pourrait bien rater les phases finales du Top 14. C’est l’étrange situation dans laquelle se retrouve l’UBB, finaliste lors des deux dernières éditions du Championnat français, mais sixième avant la dernière journée de la phase régulière. Et les choses pourraient encore plus se compliquer pour Yannick Bru...

Matthieu Jalibert touché à un mollet Car l’inquiétude grandi autour de Matthieu Jalibert. D’après les informations de RMC Sport, confirmées dans la foulée par Sud Ouest, l’ouvreur bordelo-bèglais pourrait être forfait pour la 26e et dernière journée de la phase régulière du Top 14. Pas prévu sur la feuille match contre Toulon, il a tout de même fait le déplacement en tant que 24e homme pour accompagner ses coéquipiers. Il aurait ainsi participé à la séance de compensation prévue pour les joueurs n’ayant pas joué et c’est à ce moment qu’il se serait blessé à un mollet, mettant donc en péril sa fin de saison.