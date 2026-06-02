XV de France - Succession de Galthié : Un entraineur de Top 14 répond cash !

Axel Cornic

Après un premier mandat qui s’est terminé sur la désillusion de la Coupe du monde 2023, Fabien Galthié a prolongé son contrat avec la Fédération française de rugby. Il devrait donc quitter son poste lors du Tournoi des 6 Nations 2028 et sa succession anime déjà les débats, avec des nombreux noms qui ont été évoqué pour reprendre les rênes du XV de France.

S’il a l’un des meilleurs bilans de l’histoire, Fabien Galthié n’en reste pas moins un sélectionneur assez critiqué. Cela n’a toutefois pas empêché la FFR de le prolonger en 2023 et ce jusqu’en juin 2028, avec donc un nouveau Mondial en ligne de mire en 2027, en Australie.

Sébastien Piqueronies a la cote pour l’après Galthié Mais après ? La liste des potentiels sélectionneurs du XV de France s’allonge de jour en jour, mais il y a certains noms qui reviennent assez régulièrement. C’est le cas de celui de Sébastien Piqueronies, qui après avoir entrainé les équipes de France U18, U19 et U20, réalise d’excellentes choses à Pau. « Je suis sous contrat jusqu’en 2031. Je suis très heureux et très fier du travail que je fais ici. J’ai lu comme vous » a-t-il confié, lors d’un récent entretien avec Midi Olympique. « C’est gratifiant, ça fait plaisir, ça valorise mon travail, ça valorise aussi la chance que j’ai d’être dans un environnement qui m’expose positivement, parce que je constate que ceux qui sont cités ont la chance de participer à un collectif qui œuvre bien et qui travaille bien. J’ai cette chance, effectivement, d’être dans un collectif de gens performants ».