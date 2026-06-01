«Il avait pensé arrêter le rugby» : Recalé par le Stade Toulousain, un joueur a failli tout plaquer !

Aujourd’hui considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste, Valentin Delpy n’a pourtant pas toujours convaincu le Stade toulousain. Le demi d’ouverture de 22 ans avait notamment été recalé par les Rouge-et-Noir il y a quelques années. Le joueur avait alors pensé à prendre une décision radicale, avant de finalement se raviser.
Du haut de ses 22 ans, Valentin Delpy est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs à son poste. Prêté à Colomiers par le Stade toulousain, le demi d’ouverture n’a toutefois pas toujours convaincu les Rouge-et-Noir de l’enrôler. Le joueur avait notamment été recalé par le club de Top 14 lors de détections quand il était plus jeune. Et à cause de cela, Valentin Delpy a failli prendre une décision radicale.
«Ça lui avait foutu un sacré coup au moral»
« Il les avait passées deux ou trois fois. Il n’avait rien apporté de plus que ce qu’il y avait déjà au Stade toulousain. Donc il n’y avait aucun intérêt à le garder. Ça lui avait foutu un sacré coup au moral. Il avait pensé arrêter le rugby. Il a vécu la galère mais il s’est tout le temps accroché » a avoué le père du joueur qui appartient aujourd’hui au Stade toulousain à Midi Olympique.
Le Stade toulousain tient le remplaçant de Romain Ntamack ?
Finalement, Valentin Delpy a poursuivi sa formation au SC Pamiers puis à Blagnac avant de se faire repérer par le Stade toulousain en 2023. Les Rouge-et-Noir l’ont ensuite prêté à Blagnac, Perpignan et désormais à Colomiers pour qu’il puisse poursuivre sa progression. L’équipe entraînée par Ugo Mola semble en tout cas convaincue par le potentiel de Valentin Delpy et n’entendrait ainsi plus le laisser filer. Il pourrait ainsi devenir une option pour suppléer Romain Ntamack la saison prochaine. À voir si le Stade toulousain lui donnera une chance aux côtés d'Antoine Dupont et Thomas Ramos. À suivre...