«Il avait pensé arrêter le rugby» : Recalé par le Stade Toulousain, un joueur a failli tout plaquer !

Pierrick Levallet

Aujourd’hui considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste, Valentin Delpy n’a pourtant pas toujours convaincu le Stade toulousain. Le demi d’ouverture de 22 ans avait notamment été recalé par les Rouge-et-Noir il y a quelques années. Le joueur avait alors pensé à prendre une décision radicale, avant de finalement se raviser.

Du haut de ses 22 ans, Valentin Delpy est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs à son poste. Prêté à Colomiers par le Stade toulousain, le demi d’ouverture n’a toutefois pas toujours convaincu les Rouge-et-Noir de l’enrôler. Le joueur avait notamment été recalé par le club de Top 14 lors de détections quand il était plus jeune. Et à cause de cela, Valentin Delpy a failli prendre une décision radicale.

«Ça lui avait foutu un sacré coup au moral» « Il les avait passées deux ou trois fois. Il n’avait rien apporté de plus que ce qu’il y avait déjà au Stade toulousain. Donc il n’y avait aucun intérêt à le garder. Ça lui avait foutu un sacré coup au moral. Il avait pensé arrêter le rugby. Il a vécu la galère mais il s’est tout le temps accroché » a avoué le père du joueur qui appartient aujourd’hui au Stade toulousain à Midi Olympique.