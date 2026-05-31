«Celui qui va perdre ce week-end...» : Le gros coup de pression signé Christophe Urios

Axel Cornic

Si le Stade Toulousain a validé sa qualification directe pour les demi-finales, il reste encore beaucoup de places à prendre pour les phases finales de Top 14. C’est le cas de l’ASM Clermont Auvergne, septième avant la réception ce dimanche soir du Racing 92, avec la victoire qui pourrait déjà être obligatoire.

C’est une sans merci qui marque cette fin de saison de Top 14. Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu autant d’équipes pouvoir encore postuler aux phases finales, alors qu’on va arriver au terme de l’avant dernière journée de la phase régulière. Déjà qualifié la saison dernière, Clermont a bien l’intention d’y être et cela passera par une victoire à domicile ce dimanche, contre le Racing 92.

« Celui qui va perdre ce week-end verra la qualification lui passer sous le nez » Lors de la conférence de presse d’avant-match, Christophe Urios a évidemment souligné l’importance de cette rencontre, pour lui déjà cruciale dans la course aux phases finales de Top 14. « Celui qui va perdre ce week-end verra la qualification lui passer sous le nez » a déclaré le coach de l’ASM Clermont Auvergne, avant d’être repris par un journaliste. « Mathématiquement on ne sera pas éliminés même en cas de défaite ? Oui... Mais La Rochelle a pris cinq points face à Montauban... Et de toute façon, je n'ai jamais été bon en mathématiques (rires) ! ».