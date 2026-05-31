Kylian Mbappé prend très cher dans la presse espagnole après la Ligue des Champions du PSG

Ce samedi soir, le PSG a remporté la Ligue des Champions pour la deuxième saison consécutive. Du côté de la presse espagnole, on n’a pas manqué de pointer du doigt le cas de Kylian Mbappé. En quittant Paris pour le Real Madrid, l’attaquant français pensait sans doute accéder plus rapidement à la victoire en C1, mais c’est tout le contraire…
« Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin ! ». Depuis ce samedi soir et la nouvelle victoire du PSG en Ligue des Champions, cette phrase prononcée par Kylian Mbappé le 5 mars 2023 ne fait que revenir sur le devant de la scène. N’ayant jamais réussi à remporter la C1 à Paris, l’attaquant français avait rejoint le Real Madrid en 2024 avec sans doute cet espoir de pouvoir accéder à la Coupe aux grandes oreilles plus rapidement. Ayant rejoint un Real Madrid tenant du titre, Mbappé assiste impuissant depuis deux ans, au triomphe du PSG sur la scène européenne.
La presse espagnole se paie Mbappé
Et suite à ce nouveau sacre du PSG en Ligue des Champions, la presse espagnole n’a pas épargné Kylian Mbappé. « Luis Enrique a marqué un tournant dans l'histoire du PSG. Alors que le départ de Mbappé semblait ternir l'éclat du club, le projet a pris son envol », écrit ainsi MARCA. Même son de cloche du côté de AS : « Luis Enrique a su transformer la perte d'un joueur du calibre de Mbappé en un atout plutôt qu'en un problème. »
« Depuis l'arrivée de Kylian au Real Madrid, Luis Enrique affiche un sourire de soulagement »
La presse catalane a également évoqué ce cas. « Luis Enrique est arrivé, et dès qu'il a été libéré de l’ombre de Mbappé il a offert à Dembélé le sourire qu'il arbore aujourd'hui. Dembélé célèbre son deuxième titre consécutif en Ligue des Champions, marquant à nouveau, certes sur penalty, mais marquant tout de même. Et Mbappé est en vacances. Depuis l'arrivée de Kylian au Real Madrid, Luis Enrique affiche un sourire de soulagement », écrit ainsi Mundo Deportivo.