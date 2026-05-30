Crise au Real Madrid, le responsable est désigné !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette saison, le Real Madrid a proposé un niveau de jeu assez décevant et le club n'a pas réussi à décrocher le moindre trophée. Face à la situation, de nombreuses critiques ont émergé ces dernières semaines en particulier. L'arrivée d'Alvaro Arbeloa au club n'a rien changé et certains estiment que le premier responsable est justement le technicien espagnol.

Considéré comme le meilleur club du monde, le Real Madrid n'a pas fait honneur à sa réputation cette saison. Le club connaît une saison blanche et tous les changements n'ont rien apporté pour modifier cette mauvaise dynamique. Face à ces résultats, les dirigeants ont pourtant voulu apporter du nouveau en recrutant Alvaro Arbeloa à la place de Xabi Alonso. Une décision qui n'a convaincu personne.

Arbeloa pointé du doigt Alors qu'il va quitter le Real Madrid pour laisser certainement sa place à José Mourinho, Alvaro Arbeloa n'a pas convaincu à son poste ces derniers mois. L'ancien joueur du club n'avait pas d'expérience à ce niveau puisqu'il n'avait entraîné que les jeunes ou la réserve avant l'équipe première. Pour Ivan Helguera, ancien défenseur du club espagnol, ce n'était pas le bon choix. « Qu’est-ce qui a provoqué cette situation ? C’est que ça a été mal géré en amont. À mon avis, on a toujours considéré qu’Arbeloa était responsable de tout. C’est compliqué de passer d’un entraîneur comme Xabi Alonso, plus exigeant, à quelqu’un qui ne met plus aucune exigence sur le comportement ou sur la gestion du groupe. En théorie, tout est permis. Je pense que c’est ce qui a conduit à toutes ces situations. Mais Arbeloa, à mon sens, porte une très grande part de responsabilité. Et celui qui l’a nommé aussi » dévoile-t-il dans un entretien pour Flashscore Espagne.