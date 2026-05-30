José Mourinho au Real Madrid : Fabrizio Romano confirme un «accord total» !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé devrait connaître un nouvel entraîneur au Real Madrid la saison prochaine. Alvaro Arbeloa ne devrait pas être conservé par le club madrilène. Le nom de José Mourinho a été évoqué pour le remplacer. Et Fabrizio Romano a confirmé un accord total trouvé entre le coach portugais et la Casa Blanca.

Après Carlo Ancelotti et Xabi Alonso, Kylian Mbappé a évolué sous les ordres d’Alvaro Arbeloa au Real Madrid. Et la saison prochaine, le capitaine de l’équipe de France pourrait bien découvrir un nouvel entraîneur dans la capitale espagnole. Le coach espagnol ne devrait pas être conservé, et le nom de José Mourinho a été évoqué pour le remplacer sur le banc madrilène. Un accord aurait d’ailleurs été trouvé entre les deux parties, et Fabrizio Romano est en mesure de confirmer la chose.

«Entre José Mourinho et le Real Madrid, l’affaire est dans le sac» « Que se passe-t-il avec José Mourinho ? Ce que je comprends, c’est qu’entre José Mourinho et le Real Madrid, l’affaire est dans le sac. Un accord total est trouvé entre Mourinho et le Real Madrid sur un contrat de 3 ans. Le Real Madrid et Benfica partagent une magnifique relation. Tout est ok entre eux, à part la clause, tout a été mis d’accord entre les clubs » a d’abord expliqué le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.