PSG : «Le meilleur joueur de la saison» annoncé à l’étranger, et c’est une surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Opposé à Arsenal en finale de la Ligue des Champions, le PSG a réalisé une énorme saison. Pourtant, au moment de désigner le meilleur joueur de cette saison 2025-2026, certains journalistes préfèrent désigner une star du Bayern Munich plutôt qu’un Khvicha Kvaratskhelia ou encore un Ousmane Dembélé. Explications.

Le PSG a réalisé une nouvelle saison exceptionnelle. Engagé pour la deuxième année consécutive en finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale a su monter en puissance sur ces derniers mois de compétition. Véritable symbole de l’explosivité parisienne sur ces grandes échéances européennes, Khvicha Kvaratskhelia a une fois de plus impressionné tout le monde. L’ailier géorgien pourrait être un candidat légitime au Ballon d’Or si ce dernier avait pu participer à la Coupe du Monde cet été. Pourtant, tous les observateurs ne sont pas unanimes pour qualifier le numéro 7 du PSG meilleur joueur de la saison.

« Pour moi, Harry Kane est le meilleur joueur de la saison » C’est notamment le cas de Javier Caceres, journaliste pour le Süddeutsche Zeitung, qui a préféré Harry Kane, malgré le fait que le Bayern Munich ait été éliminé par le PSG de Kvaratskhelia. « Je le place dans le top 3, pour ses buts, pour les sacrifices qu'il fait pour l'équipe. Mais pour moi, Harry Kane est le meilleur joueur de la saison, et je suis toujours amoureux de Vitinha... », a ainsi confié ce dernier dans les colonnes de l’Equipe.