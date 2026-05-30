NBA - Wembanyama choque le MVP de la saison : «Il est fort, vraiment, vraiment fort»

En s'imposant contre OKC jeudi soir, les Spurs se sont offerts le droit de disputer un match 7 dans cette finale de Conférence. Et du coté du Thunder, on a été particulièrement impressionné par Victor Wembanyama comme le constate Shai Gilgeous-Alexander.
Après une défaite inquiétante dans la mach 5, les Spurs ont totalement inversé la tendance pour éviter l'élimination à domicile jeudi soir. San Antonio a effectivement dominé le Thunder (118-91) pour s'offrir un match 7 ce samedi à Oklahoma. Pour cela, la franchise texane a une nouvelle fois pu compter sur un excellent Victor Wembanyama auteur de 28 points, 10 rebonds, 3 contres et 2 interceptions en seulement 28 minutes. De quoi impressionner Shai Gilgeous-Alexander, MVP de la saison régulière.
Shai Gilgeous-Alexander très impressionné par Victor Wembanyama
« Je pense que Victor Wembanyama est dans le confort, et quand il est dans le confort, il est fort, vraiment, vraiment fort. Il a déjà sorti de très gros matches. Je ne veux pas trop entrer dans les détails tactiques, mais oui, quand il est dans sa zone de confort, c'est un joueur vraiment très fort. Quand il commence à rentrer ses tirs aussi tôt dans le match, surtout ce type de tirs, il faut lui tirer son chapeau et se reconcentrer sur ce qu'on peut contrôler », a-t-il en conférence de presse.
«Quand il est dans le confort, il est fort, vraiment, vraiment fort»
Egalement présent devant les médias, Mark Daigneault a donné les clés pour une victoire ce samedi soir contre les Spurs. « Je pense que ce soir, face à toute leur équipe, il y a avait assez de choses qu'on pouvait maîtriser et qui nous auraient donné une meilleure chance de rester dans le match. Cela ne garantit pas qu'on aurait gagné, mais quand on perd de cette manière, il y a beaucoup de choses qu'on pu mieux faire. C'est ce qu'on va analyser et essayer d'exécuter au mieux lors du Game 7 pour nous donner les meilleures chances de gagner », assure le coach du Thunder.