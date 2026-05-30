NBA - Wembanyama choque le MVP de la saison : «Il est fort, vraiment, vraiment fort»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En s'imposant contre OKC jeudi soir, les Spurs se sont offerts le droit de disputer un match 7 dans cette finale de Conférence. Et du coté du Thunder, on a été particulièrement impressionné par Victor Wembanyama comme le constate Shai Gilgeous-Alexander.

Après une défaite inquiétante dans la mach 5, les Spurs ont totalement inversé la tendance pour éviter l'élimination à domicile jeudi soir. San Antonio a effectivement dominé le Thunder (118-91) pour s'offrir un match 7 ce samedi à Oklahoma. Pour cela, la franchise texane a une nouvelle fois pu compter sur un excellent Victor Wembanyama auteur de 28 points, 10 rebonds, 3 contres et 2 interceptions en seulement 28 minutes. De quoi impressionner Shai Gilgeous-Alexander, MVP de la saison régulière.

Shai Gilgeous-Alexander très impressionné par Victor Wembanyama « Je pense que Victor Wembanyama est dans le confort, et quand il est dans le confort, il est fort, vraiment, vraiment fort. Il a déjà sorti de très gros matches. Je ne veux pas trop entrer dans les détails tactiques, mais oui, quand il est dans sa zone de confort, c'est un joueur vraiment très fort. Quand il commence à rentrer ses tirs aussi tôt dans le match, surtout ce type de tirs, il faut lui tirer son chapeau et se reconcentrer sur ce qu'on peut contrôler », a-t-il en conférence de presse.