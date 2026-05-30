PSG : Marquinhos signe à Paris, «j’étais impressionné» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2013, Marquinhos signait au PSG en provenance de l’AS Rome. Le défenseur brésilien, devenu depuis le joueur le plus capé de l’histoire du club de la capitale, avait impressionné son coéquipier Javier Pastore dès ses premiers mois à Paris. L’Argentin se rappelle d’un jeune plein d’envie de progresser. Explications.

Joueur le plus capé de l’histoire du PSG, Marquinhos va disputer ce samedi sa troisième finale de Ligue des Champions avec le club parisien. Devenu une véritable légende à Paris, le Brésilien a dû se faire sa place peu à peu. Arrivé au PSG en 2013 en provenance de l’AS Rome, le défenseur central désormais âgé de 32 ans avait rapidement tapé dans l’œil de Javier Pastore, qui s’est exprimé à son sujet dans les colonnes du Parisien.

« J’étais impressionné par son travail quotidien, sa façon de bosser sans relâche » « J’ai tellement parlé de lui que j’ai l’impression d’avoir tout dit sur Marquinhos. Je me rappelle parfaitement ses deux premières années au PSG. Il venait d’arriver, était très jeune mais avait déjà les qualités pour jouer. Mais à l’époque, il y avait Thiago Silva, David Luiz, Alex, Lugano… Que des défenseurs centraux très expérimentés. J’étais impressionné par son travail quotidien, sa façon de bosser sans relâche malgré le choix de l’entraîneur, à ce moment-là, de ne pas le faire jouer. Lui est toujours resté calme, humble, travailleur, à chercher à apprendre des grands joueurs qu’il avait autour de lui », a ainsi confié Pastore au quotidien.