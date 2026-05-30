«Je ne sais pas» : Après sa désillusion à Roland-Garros, Novak Djokovic jette un énorme froid sur son avenir...

Déjà en difficulté lors des deux premiers tours à Roland-Garros, Novak Djokovic a été éliminé par le jeune Joao Fonseca au troisième tour. Une défaite qui pourrait bien signer ses adieux à la terre battue parisienne pour celui qui vient d'avoir 39 ans. Il a d'ailleurs laissé planer le doute concernant son futur.
Avec l'élimination précoce de Jannik Sinner, Novak Djokovic semblait avoir un boulevard pour aller décrocher un 25e titre du Grand Chelem. Mais après avoir connu deux premiers tours plus compliqués que prévus face aux Français Giovanni Mpetshi Perricard (5-7, 7-5, 6-1, 6-4) puis Valentin Royer (6-3, 6-2, 6-7, 6-3), le vétéran de 39 ans avait visiblement laissé trop d'énergie sur le court où il avait du batailler 2h53 puis 3h47 pour accéder au troisième tour de Roland-Garros. C'était trop pour Novak Djokovic, poussé dans un match en cinq sets par Joao Fonseca vendredi soir alors que le Serbe avait remporté les deux premiers sets. Et au terme d'une bataille de 4h53 c'est le Brésilien qui s'est finalement imposé (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5).
L'annonce inquiétante de Djokovic
Une élimination qui pose évidemment question sur l'avenir de Novak Djokovic. Le reverra-t-on un jour à Roland-Garros ? « Je ne sais pas », s'est contenté de répondre le Serbe, qui aura 40 ans lorsque débutera la prochaine édition, en conférence de presse. « C’est difficile d’avoir du recul maintenant. Il y a eu des moments où j’avais l’impression de ne plus tenir debout. Voir le public me soutenir et me redonner de l’énergie était vraiment magique. Si j’écarte la déception, il y a énormément de choses dont je peux être fier. Je suis très reconnaissant de vivre ce genre d’expérience », ajoute-t-il avant de féliciter son adversaire.
«Je ne sais pas»
« Ce serait bien si les matchs se jouaient au meilleur des trois sets, mais ce n’est pas le cas. Pour être honnête, je suis tombé à court d’énergie. Ma meilleure occasion est probablement arrivée à la fin du quatrième set. Mais dans les moments décisifs, il a toujours trouvé les bonnes réponses. Il a attaqué, très bien servi et joué un tennis exceptionnel. À 3-1 dans le cinquième set, j’ai peut-être laissé passer ma chance, mais il a été extrêmement agressif. Sur une balle de break pour revenir dans le match, il a enchaîné trois aces. La seule chose à dire, c’est bravo », conclut Novak Djokovic.