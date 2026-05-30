«Je ne sais pas» : Après sa désillusion à Roland-Garros, Novak Djokovic jette un énorme froid sur son avenir...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà en difficulté lors des deux premiers tours à Roland-Garros, Novak Djokovic a été éliminé par le jeune Joao Fonseca au troisième tour. Une défaite qui pourrait bien signer ses adieux à la terre battue parisienne pour celui qui vient d'avoir 39 ans. Il a d'ailleurs laissé planer le doute concernant son futur.

Avec l'élimination précoce de Jannik Sinner, Novak Djokovic semblait avoir un boulevard pour aller décrocher un 25e titre du Grand Chelem. Mais après avoir connu deux premiers tours plus compliqués que prévus face aux Français Giovanni Mpetshi Perricard (5-7, 7-5, 6-1, 6-4) puis Valentin Royer (6-3, 6-2, 6-7, 6-3), le vétéran de 39 ans avait visiblement laissé trop d'énergie sur le court où il avait du batailler 2h53 puis 3h47 pour accéder au troisième tour de Roland-Garros. C'était trop pour Novak Djokovic, poussé dans un match en cinq sets par Joao Fonseca vendredi soir alors que le Serbe avait remporté les deux premiers sets. Et au terme d'une bataille de 4h53 c'est le Brésilien qui s'est finalement imposé (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5).

L'annonce inquiétante de Djokovic Une élimination qui pose évidemment question sur l'avenir de Novak Djokovic. Le reverra-t-on un jour à Roland-Garros ? « Je ne sais pas », s'est contenté de répondre le Serbe, qui aura 40 ans lorsque débutera la prochaine édition, en conférence de presse. « C’est difficile d’avoir du recul maintenant. Il y a eu des moments où j’avais l’impression de ne plus tenir debout. Voir le public me soutenir et me redonner de l’énergie était vraiment magique. Si j’écarte la déception, il y a énormément de choses dont je peux être fier. Je suis très reconnaissant de vivre ce genre d’expérience », ajoute-t-il avant de féliciter son adversaire.