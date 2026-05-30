Julian Alvarez au FC Barcelone : La blague de l’Atlético de Madrid avec Lamine Yamal (et c’est très drôle)

Cet été, le FC Barcelone pourrait réaliser un mercato estival incroyable ! Le club catalan a envoyé ce vendredi sa première offre à hauteur de 100M€ pour le recrutement de l’attaquant Julian Alvarez. Très mécontent de la situation, l’Atletico de Madrid a décidé de répondre avec humour à cette approche du club catalan sur les réseaux sociaux, impliquant notamment Lamine Yamal dans l’affaire. Explications.
Cet été, un gros dossier devrait animer le mercato estival. Convoité par le PSG et par le FC Barcelone, Julian Alvarez semble d’ores et déjà avoir donné son accord au club catalan. Le Barça, qui vient de boucler la signature d’Anthony Gordon contre 80M€, pourrait donc de nouveau finaliser une énorme opération. D’après plusieurs médias, le club blaugrana a envoyé sa première offre à l’Atletico de Madrid pour le transfert du champion du monde argentin. Une offre estimée aux alentours des 100M€. Cependant, du côté de l’Atletico de Madrid, on serait très énervé vis à vis de la situation.
L’Atlético de Madrid se moque du Barça avec Lamine Yamal…
Et ce vendredi, le club madrilène a répondu à cette approche du Barça avec un énorme troll sur les réseaux sociaux. En effet, sur son compte officiel, l’Atletico de Madrid a publié un montage de Lamine Yamal avec un maillot des « Colchoneros » en déclarant ceci : « Here we go ! Nous avons envoyé un fax au FC Barcelone avec notre offre de transfert : 4 entrées pour le concert de Bad Bunny de demain, un abonnement annuel à l'ABC et un sac de graines de tournesol. Nous attendons avec impatience la réponse pour préparer l'annonce. » Une façon de montrer son agacement vis à vis des méthodes du Barça envers le recrutement de Julian Alvarez.
...Et avec Pedri !
Mais l’Atletico de Madrid ne s’est pas arrêté là. En effet, le club espagnol a refait le coup, mais cette fois ci avec un montage de Pedri tout vêtu de la tunique des « Colchoneros » avec la description suivante : « Here we go ! Pour cette deuxième offre, nous avons eu un problème, nous sommes à court de billets pour le concert de demain, alors nous améliorons la proposition précédente avec 6 pour celui du dimanche. » La guerre semble donc déclarée entre l’Atletico de Madrid et le FC Barcelone dans ce dossier Julian Alvarez.