Mbappé et Vinicius Jr : Les rumeurs de départ s'intensifient, le patron du Real Madrid sort du silence

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Acte II de Kylian Mbappé au Real Madrid est terminé. En ce qui concerne le prochain, un nouvel entraîneur prendra les rênes de l'effectif. Le président Florentino Pérez a démenti tout départ conséquent cet été. Que ce soit Mbappé, Vinicius Jr ou encore Jude Bellingham, tous resteront sous les ordres d'un « bon entraîneur ».

Au Real Madrid, la campagne électorale bat son plein pour la présidence du club aux 15 Ligues des champions. L'emblématique patron de l'institution merengue Florentino Pérez est confronté à Enrique Riquelme, directeur de la société COX Energy, qui a réclamé un débat avec Pérez pour permettre aux socios de se faire une idée bien plus précise avant d'aller voter. Mais Florentino Pérez a déjà refusé de lui accorder cette confrontation pendant son interview avec la RTVE.

«Vinicius Jr ? Je souhaite qu’il reste au Real Madrid car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde» Lors de cette prise de parole assez rare dans les médias de la part de Florentino Pérez, plusieurs dossiers mercato ont été abordé. A commencer par le cas Vinicius Jr, sous contrat jusqu'en juin 2027 à la Casa Blanca. « Je souhaite qu’il reste au Real Madrid car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Malgré son jeune âge, il a remporté les deux dernières Coupes d’Europe ».