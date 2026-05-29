Ibrahima Konaté : Le PSG tient déjà son gros coup de l'été ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Et s'il s'agissait de la surprise de l'été ? Alors que sa prolongation à Liverpool semblait en excellente voie, Ibrahima Konaté pourrait finalement quitter les Reds durant le mercato estival alors que son contrat arrive à échéance. Et selon les médias anglais, le PSG ferait partie des pistes les plus chaudes.

La première grosse surprise du mercato estival pourrait nous venir d'Angleterre. En effet, l'avenir d'Ibrahima Konaté serait incertain. Et pourtant, en avril, le défenseur de Liverpool se montrait serein sur son futur chez les Reds : « On a dit beaucoup de choses, mais cela fait longtemps que nous sommes en pourparlers avec le club et nous sommes sur le point de parvenir à un accord. Je pense que tout le monde souhaitait que cela se fasse le plus vite possible, mais nous sommes sur la bonne voie. Il y a sans aucun doute de fortes chances que je sois ici la saison prochaine. C'est ce que j'ai toujours voulu. » Autrement dit, malgré une fin de contrat le 30 juin, rien ne laissait indiquer que l'international français allait quitter les Reds.

Konaté finalement sur le départ ? Et pourtant, ces dernières heures, plusieurs médias anglais, à l'image de TalkSport et Sky Sports annoncent un gros rebondissement. La prolongation d'Ibrahima Konaté serait effectivement remise en cause. Plusieurs raisons sont avancées à l'image de désaccords internes liés à la saison très compliquée de Liverpool comme l'explique L'EQUIPE qui cite un proche du défenseur de l'équipe de France : « Il n'y aura pas d'accord ». Le ton est donc donné et Ibrahima Konaté pourrait donc se retrouver libre sur le marché à partir du 1er juillet. Une information qui ne va évidemment pas passée inaperçue sur le mercato.