120M€ : Le PSG a déjà dégainé une très grosse offre de transfert cet été !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela risque d'être le gros feuilleton de l'été sur le mercato. En effet, bien que l'Atlético de Madrid continue d'affirmer que Julian Alvarez n'est pas à vendre, en coulisses, la situation serait bien différente puisque le PSG et le FC Barcelone se livreraient une lutte intense pour son transfert. Les Parisiens auraient même dégainé une grosse offre.

Le PSG va-t-il se renforcer cet été dans le secteur offensif ? La question mérite d'être posée puisque Luis Enrique souhaite renforcer son attaque en offrant notamment une concurrence plus importante à Ousmane Dembélé. Dans cette optique, le coach du PSG apprécierait grandement le profil de Julian Alvarez. Et visiblement, Luis Campos aurait bien reçu le message.

Le PSG lâche 120M€ + 2 joueurs pour Alvarez En effet, selon les informations du journaliste espagnol Iñaki Villalón De Linos, le PSG a déjà transmis une offre à l'Atlético de Madrid pour Julian Alvarez. « On m'a dit que l'offre transmise par le PSG avant la finale de la Coupe du Roi que l'Atlético de Madrid a jouée contre la Real Sociedad était de 120M€. Et deux joueurs étaient inclus dans la même opération. L'Atlético a dit non au PSG. Ils ont dit que pour le moment, ils ne négociaient pas », révèle-t-il sur le plateau du Chiringuito.