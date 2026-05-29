120M€ : Le PSG a déjà dégainé une très grosse offre de transfert cet été !

Cela risque d'être le gros feuilleton de l'été sur le mercato. En effet, bien que l'Atlético de Madrid continue d'affirmer que Julian Alvarez n'est pas à vendre, en coulisses, la situation serait bien différente puisque le PSG et le FC Barcelone se livreraient une lutte intense pour son transfert. Les Parisiens auraient même dégainé une grosse offre.
Le PSG va-t-il se renforcer cet été dans le secteur offensif ? La question mérite d'être posée puisque Luis Enrique souhaite renforcer son attaque en offrant notamment une concurrence plus importante à Ousmane Dembélé. Dans cette optique, le coach du PSG apprécierait grandement le profil de Julian Alvarez. Et visiblement, Luis Campos aurait bien reçu le message.
Le PSG lâche 120M€ + 2 joueurs pour Alvarez
En effet, selon les informations du journaliste espagnol Iñaki Villalón De Linos, le PSG a déjà transmis une offre à l'Atlético de Madrid pour Julian Alvarez. « On m'a dit que l'offre transmise par le PSG avant la finale de la Coupe du Roi que l'Atlético de Madrid a jouée contre la Real Sociedad était de 120M€. Et deux joueurs étaient inclus dans la même opération. L'Atlético a dit non au PSG. Ils ont dit que pour le moment, ils ne négociaient pas », révèle-t-il sur le plateau du Chiringuito.
L'Atlético refuse !
L'offre a donc plus d'un mois puisque la finale de la Coupe du Roi remportée par la Real Sociedad contre l'Atlético de Madrid a eu lieu le 18 avril dernier. Entre temps, le PSG ne serait donc pas revenu à la charge pour Julian Alvarez alors que plusieurs médias espagnols assurent que le FC Barcelone pourrait transmettre une offre inférieure à celle du club parisien. Iñaki Villalón De Linos ne cite pas le nom des deux joueurs inclus dans l'opération par le PSG, mais ces dernières semaines, plusieurs informations ont circulé concernant la possibilité que Gonçalo Ramos et Lee Kang-In, qui intéressent l'Atléticio de Madrid, soient utilisés comme monnaie d'échange. Quoi qu'il en soit, l'été s'annonce très long dans ce dossier.