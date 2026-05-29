Mercato - PSG : Fabrizio Romano annonce une «bataille» pour le transfert d’un crack !

Pierrick Levallet

Le mercato risque d’être plutôt animé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale aurait déjà activé plusieurs pistes pour se renforcer, dont celle menant à Yan Diomandé. Fabrizio Romano a toutefois fait savoir que les Rouge-et-Bleu étaient embarqués dans une bataille avec Liverpool pour le transfert du crack du RB Leipzig.

Le PSG va très probablement vivre un mercato agité cet été. Le club de la capitale aimerait se renforcer à plusieurs postes clés en vue de la saison prochaine. Les dirigeants parisiens aimeraient notamment mettre la main sur un nouvel attaquant. Et dans cette optique, le nom de Yan Diomandé a été évoqué ces derniers jours. Du haut de ses 19 ans, l’international ivoirien a fait sensation avec le RB Leipzig. Les Rouge-et-Bleu ne seraient toutefois pas les seuls à vouloir recruter l’ailier du club de Bundesliga.

«L’intérêt de ces clubs est vraiment concret» « Liverpool veut recruter Yan Diomandé. Mais ils sont dans une bataille avec le PSG. Et maintenant, je ne peux pas exclure que d’autres clubs rejoignent cette course pour Yan Diomandé. L’intérêt de ces clubs est vraiment concret. Mais n’oublions pas que le RB Leipzig veut lui offrir un nouveau contrat, inclure une clause libératoire et éventuellement le vendre en 2027 » a ainsi révélé Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.