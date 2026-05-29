PSG - Transfert de Julian Alvarez : Fabrizio Romano confirme une «première offre officielle» de 100M€ !

Pierrick Levallet

En parallèle de sa finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le PSG préparerait déjà son recrutement estival. Le club de la capitale garderait notamment un œil attentif sur la situation de Julian Alvarez, qui devrait quitter l’Atlético de Madrid cet été. Fabrizio Romano a toutefois confirmé qu’un autre club devrait bientôt dégainer la première offre officielle sur ce dossier.

Dans quelques heures, le PSG disputera sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive. Le club de la capitale retrouvera Arsenal le 30 mai à Budapest. Mais en parallèle de ce choc important, les dirigeants parisiens prépareraient déjà le mercato estival. Les Rouge-et-Bleu entendraient se renforcer à plusieurs postes clés, notamment en attaque. Dans cette optique, le nom de Julian Alvarez est souvent revenu ces dernières semaines. Seulement, les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient se faire devancer par le FC Barcelone, qui devrait bientôt dégainer pour l’international argentin.

«L’offre sera envoyée avant le début de la Coupe du monde» « Barcelone, après avoir rencontré l’agent de Julian Alvarez, a décidé de préparer une offre qu’ils soumettront dans les prochains jours. Barcelone prépare la première offre officielle pour Julian Alvarez. Barcelone ne l’enverra pas aujourd’hui. Ils discutent en interne de la façon dont ils veulent agir. Mais l’offre sera envoyée avant le début de la Coupe du monde. Le total serait d’environ 100M€, et pourrait inclure des bonus mais n’inclura pas de joueurs » a confirmé Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.