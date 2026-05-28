Mercato : PSG, Arsenal… Barcelone sait déjà quel club Julian Alvarez veut choisir ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement à l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez pourrait bien vivre ses derniers instants en tant que joueur des Colchoneros. En effet, cet été, l’Argentin voudrait faire ses valises et voilà qu’on assiste à une course à trois pour le récupérer. Le FC Barcelone, Arsenal ainsi que le PSG se disputeraient les services de Julian Alvarez et voilà qu’en Catalogne, on aurait été informé de la préférence de l’attaquant de 26 ans.

Arrivé à l’Atlético de Madrid en 2024, Julian Alvarez vient d’achever sa 2ème saison chez les Colchoneros. Et voilà qu’il pourrait ne pas y avoir de troisième pour l’Argentin. En effet, cet été, l’attaquant de Diego Simeone voudrait faire ses valises pour rejoindre un nouveau projet. Julian Alvarez ne manque d’ailleurs pas de prétendants puisque le FC Barcelone, Arsenal et le PSG seraient intéressés par son transfert qui pourrait tourner aux alentours des 150M€.

Priorité à Barcelone ? Barcelone, Arsenal, PSG… La question est donc maintenant de savoir ce que veut faire Julian Alvarez pour la suite de sa carrière. Quel sera son prochain club ? Visiblement, l’Argentin aurait une préférence entre ces trois possibilités et le club catalan en aurait été averti. En effet, selon les informations de ESPN, Barcelone serait confiant quant à une issue positive pour le transfert de Julian Alvarez étant donné que les Blaugrana auraient prévenu que le joueur de l’Atlético de Madrid voudrait les rejoindre.