Contrat signé, l’OM tient son nouveau directeur sportif !

Comme l’a confirmé Stéphane Richard mercredi, l’OM tient bel et bien son nouveau directeur sportif. Il s’agit de Grégory Lorenzi, qui sort de 10 saisons passées à Brest et va succéder à Medhi Benatia à Marseille. Le Corse âgé de 42 ans a même déjà signé son contrat et le club devrait très bientôt officialiser son arrivée.
Présent mercredi à Marseille pour le lancement du club « Who’s Who » au siège de BFM Marseille, Stéphane Richard a confirmé l’identité du prochain directeur sportif de l’OM, sans le nommer. « Oui, le nom qui circule dans la presse actuellement est le bon, je peux vous le confirmer. Ce sera officialisé dans les prochaines heures », a déclaré le nouveau président du club, qui prendra officiellement ses fonctions à partir du 2 juillet.
Lorenzi a signé son contrat avec l’OM
Ce fameux nom qui circule beaucoup à Marseille ces derniers jours est celui de Grégory Lorenzi, directeur sportif de Brest ces 10 dernières années. S’il s’était d’abord engagé avec l’OGC Nice, en cas de maintien du club en Ligue 1, le Corse âgé de 42 ans a finalement choisi l'OM. D’après les informations de Foot Mercato, il a déjà signé son contrat et le club devrait communiquer à ce sujet incessamment sous peu. Une tendance confirmée par le journaliste de RMC Fabrice Hawkins.
« La priorité de Lorenzi s’appelle Bruno Genesio »
À Marseille, Grégory Lorenzi aura comme première mission de trouver un nouvel entraîneur, ce qui semble déjà être le cas. « La priorité de Lorenzi s’appelle Bruno Genesio, on peut vous le dire. Il y a eu des échanges entre les deux hommes cette semaine. Genesio n’est pas insensible à cet intérêt marseillais », indiquait Fabrice Hawkins mercredi. Libre à la suite de son départ du LOSC, Bruno Genesio semble le favori pour remplacer Habib Beye sur le banc de l’OM, bien que l’AS Monaco et le Paris FC l’aient également contacté récemment.