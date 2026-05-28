Contrat signé, l’OM tient son nouveau directeur sportif !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme l’a confirmé Stéphane Richard mercredi, l’OM tient bel et bien son nouveau directeur sportif. Il s’agit de Grégory Lorenzi, qui sort de 10 saisons passées à Brest et va succéder à Medhi Benatia à Marseille. Le Corse âgé de 42 ans a même déjà signé son contrat et le club devrait très bientôt officialiser son arrivée.

Présent mercredi à Marseille pour le lancement du club « Who’s Who » au siège de BFM Marseille, Stéphane Richard a confirmé l’identité du prochain directeur sportif de l’OM, sans le nommer. « Oui, le nom qui circule dans la presse actuellement est le bon, je peux vous le confirmer. Ce sera officialisé dans les prochaines heures », a déclaré le nouveau président du club, qui prendra officiellement ses fonctions à partir du 2 juillet.

Lorenzi a signé son contrat avec l’OM Ce fameux nom qui circule beaucoup à Marseille ces derniers jours est celui de Grégory Lorenzi, directeur sportif de Brest ces 10 dernières années. S’il s’était d’abord engagé avec l’OGC Nice, en cas de maintien du club en Ligue 1, le Corse âgé de 42 ans a finalement choisi l'OM. D’après les informations de Foot Mercato, il a déjà signé son contrat et le club devrait communiquer à ce sujet incessamment sous peu. Une tendance confirmée par le journaliste de RMC Fabrice Hawkins.