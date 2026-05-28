Blessure de Neymar avant la Coupe du monde 2026 : La mauvaise nouvelle est confirmée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Appelé par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin – 19 juillet), Neymar est déjà incertain en vue de l’entrée en lice du Brésil. L’attaquant de 34 ans souffre d'une blessure musculaire au mollet et devrait être rétabli « d’ici deux à trois semaines », a fait savoir le médecin de la Seleção.

Absent de la sélection brésilienne depuis octobre 2023, et sa grave blessure au genou gauche survenue lors d’un match contre l’Uruguay, Neymar a été convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. « Nous avons suivi Neymar tout au long de l’année et nous avons constaté que, ces derniers temps, il a joué régulièrement et que sa condition physique s’est améliorée. Nous pensons que c’est un joueur important », s’était justifié le sélectionneur italien de la Seleçao.

La star brésilienne souffre d’une « lésion de grade II au mollet » Mais Neymar n’a pas eu le temps de savourer sa convocation, la faute à un problème au mollet. Si son club de Santos se montrait optimiste, évoquant un simple oedème sans gravité, la blessure de l’ancienne star du PSG est plus sérieuse comme on pouvait le redouter. « Hier (mercredi 27 mai), Neymar a subi tous les examens médicaux, dont une IRM qui a révélé une lésion de grade II au mollet, et non un simple gonflement. Il devrait être rétabli d’ici deux à trois semaines », a fait savoir le médecin de l’équipe, Rodrigo Lasmar.