Kylian Mbappé qui clashe le RN, «ça ne m’inspire pas» : Presnel Kimpembe donne son point de vue !

Amadou Diawara

A la mi-mai, Kylian Mbappé s'est prononcé sur le RN avant les élections présidentielles de 2027. En effet, l'attaquant du Real Madrid a fait part de sa préoccupation face à la montée de l'extrême droite en France. Interrogé sur la sortie de son ancien coéquipier au PSG et en équipe de France, Presnel Kimpembe a pris position.

Les prochaines élections présidentielles auront lieu en 2027. Lors d'un entretien accordé à Vanity Fair le 12 mai, Kylian Mbappé a fait part de son inquiétude face à la montée du RN, parti d'extrême droite, en France. « Une possible victoire de l'extrême droite aux élections présidentielles de 2027 ? Moi, ça me touche, je sais ce que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes », avait confié l'actuel numéro 10 de l'équipe de France et du Real Madrid.

«La politique, ce n'est pas mon truc» Questionné par RTL ce jeudi matin, Presnel Kimpembe a réagi à la sortie de Kylian Mbappé sur le RN. « Si j'ai été sensible aux propos de Kylian Mbappé sur le RN ? Ça ne m'inspire pas. C'est ce que lui pense. Si je ne suis pas du tout engagé politiquement ? Ce n'est pas une question d'être engagé ou non. Chacun est libre de dire et de penser ce qu'il veut. On est en France. Il a le droit à la parole. Il a le droit de s'exprimer. S'il veut mener ce combat-là, c'est son choix, et il faut savoir le respecter. Moi, si j'ai besoin d'en parler, je vais en parler. J'ai toujours défendu certaines causes. Par exemple, j'ai une association. Je fais attention aux enfants, aux enfants défavorisés qui sont dans le besoin, mais la politique, ce n'est pas mon truc », a reconnu l'actuel défenseur central du Qatar SC, avant d'être relancé.