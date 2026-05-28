«Pas de meilleur profil que lui» : L’OM va boucler une signature qui s’annonce décisive

Stéphane Richard l’a confirmé à la presse ce mercredi, Grégory Lorenzi va bien rejoindre l’OM dans les prochains jours pour succéder à Medhi Benatia comme directeur sportif. Une étape importante dans la carrière du Corse, quittant le Stade Brestois après dix années concluantes. Le bon choix selon plusieurs témoins interrogés par La Provence.
Malgré l'imbroglio contractuel avec l’OGC Nice, Grégory Lorenzi est en route vers l’OM pour succéder à Medhi Benatia à la tête du secteur sportif. « Oui, le nom qui circule actuellement dans la presse est le bon, je peux vous le confirmer. Ce sera officialisé dans les prochaines heures », a fait savoir le futur président de l’OM Stéphane Richard, présent au siège de BFM Marseille Provence ce mardi.
« Quand il part sur une idée, il est tenace mais ne surpaye pas »
Et à en croire certains acteurs du milieu du foot, l’Olympique de Marseille mise sur la bonne personne avec l’ancien dirigeant brestois, resté en Bretagne durait dix ans. « Il est créatif, a sa ligne de conduite et la tient. Quand il part sur une idée, il est tenace mais ne surpaye pas. Il a la tête assez froide dans les négociations », confie un agent qui a déjà eu l’occasion de travailler avec lui, rapporté par La Provence.
« Il est plutôt mesuré et travaille surtout en coulisses »
Alors que le club phocéen sort d’une saison très mouvementée, Grégory Lorenzi viendra apporter du calme estime un conseiller : « Je ne pense pas qu’il fera beaucoup de sorties médiatiques fracassantes, il est plutôt mesuré et travaille surtout en coulisses, dans un style différent des deux dernières années ». Un agent s’enflamme même : « En France, je ne vois pas de meilleur profil que lui », avant de tempérer compte tenu du contexte marseillais qui a pu jouer des tours à certains anciens acteurs de l’OM : « A-t-il les moyens d’aller chercher des joueurs à l’étranger avec l’inconnue que cela comporte ? » Des doutes que partagent l’un de ses confrères : « Il y a le club où il était, celui où il va. Comment va-t-il performer tout de suite, avec de nouvelles attentes ? »