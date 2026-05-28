«Pas de meilleur profil que lui» : L’OM va boucler une signature qui s’annonce décisive

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Stéphane Richard l’a confirmé à la presse ce mercredi, Grégory Lorenzi va bien rejoindre l’OM dans les prochains jours pour succéder à Medhi Benatia comme directeur sportif. Une étape importante dans la carrière du Corse, quittant le Stade Brestois après dix années concluantes. Le bon choix selon plusieurs témoins interrogés par La Provence.

Malgré l'imbroglio contractuel avec l’OGC Nice, Grégory Lorenzi est en route vers l’OM pour succéder à Medhi Benatia à la tête du secteur sportif. « Oui, le nom qui circule actuellement dans la presse est le bon, je peux vous le confirmer. Ce sera officialisé dans les prochaines heures », a fait savoir le futur président de l’OM Stéphane Richard, présent au siège de BFM Marseille Provence ce mardi.

« Quand il part sur une idée, il est tenace mais ne surpaye pas » Et à en croire certains acteurs du milieu du foot, l’Olympique de Marseille mise sur la bonne personne avec l’ancien dirigeant brestois, resté en Bretagne durait dix ans. « Il est créatif, a sa ligne de conduite et la tient. Quand il part sur une idée, il est tenace mais ne surpaye pas. Il a la tête assez froide dans les négociations », confie un agent qui a déjà eu l’occasion de travailler avec lui, rapporté par La Provence.