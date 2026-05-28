Le PSG a tenté le coup pour Mikel Arteta : Les révélations avant la finale contre Arsenal !

Amadou Diawara

A la fin de la saison 2022-2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique. Mais avant de boucler la signature de l'Espagnol, le club de la capitale aurait tenté de s'offrir les services de Mikel Arteta. Toutefois, l'actuel coach d'Arsenal aurait recalé le PSG.

Après avoir passé seulement une saison au PSG, Christophe Galtier a été remercié par la direction parisienne. Pour assurer sa succession, le club de la capitale s'est attaché les services de Luis Enrique, qui réalise des merveilles sous les couleurs rouge et bleu depuis l'été 2023. Mais avant de se jeter sur le technicien de 56 ans, le PSG aurait essayé d'arracher Mikel Arteta à Arsenal, sans succès.

Avant de signer Luis Enrique, le PSG a essayé de recruter Mikel Arteta Selon les informations de L'Equipe, Mikel Arteta faisait partie de la short-list du PSG pour la succession de Christophe Galtier, alors que le club avait décidé de se révolutionner en lançant un projet moins clinquant basé sur les jeunes et « avec la recherche d'une identité de jeu marquée et séduisante ». Toutefois, le technicien d'Arsenal aurait fait comprendre qu'il n'avait aucune intention de partir. Ainsi, il n'y aurait eu que des contacts informels entre les deux parties au printemps 2023.