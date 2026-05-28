Fabrizio Romano lâche une petite bombe sur le mercato... qui confirme l'arrivée de Bruno Genesio à l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'Habib Beye soit toujours officiellement l'entraîneur de l'OM, ce ne sera plus le cas dans les prochains jours. Un nouveau coach va lui succéder, et c'est Bruno Genesio qui tient la corde pour le moment. Une tendance qui tend d'ailleurs à se confirmer puisque Fabrizio Romano annonce que l'AS Monaco, également intéressée par l'ancien Lyonnais, a choisi Filipe Luis.

La valse des entraîneurs se poursuit en Ligue 1 ! Toulouse, Lorient, Auxerre, Lille et l'OM vont changer de coachs tandis que la situation est incertaine au RC Lens où Pierre Sage n'a toujours pas officiellement confirmé qu'il restait, à l'image de Didier Digard au Havre ou encore Eric Roy à Brest. Mais ce n'est pas puisqu'à la surprise générale, l'AS Monaco s'est ajouté à cette liste. Le club du Rocher va effectivement se séparer de Sébastien Pocognoli pourtant nommé en octobre dernier pour remplacer Adi Hütter.

L'AS Monaco a choisi Filipe Luis ! Il faut dire que l'AS Monaco a saisi une grosse opportunité sur le marché puisque selon les informations de Fabrizio Romano, Filipe Luis va s'installer sur le banc du club de la Principauté. Une petite bombe compte tenu du fait que l'ancien coach de Flamengo avait une très belle cote sur le marché, au point d'avoir été annoncé proche de s'engager avec le Bayer Leverkusen. Mais le Brésilien aurait déjà dit oui à Thiago Scuro, le directeur sportif monégasque, pour un contrat jusqu'en 2028.