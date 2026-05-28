PSG - «Ça pourrait être la bonne» : L'offre décisive est arrivée pour Ousmane Dembélé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2028, Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé son bail au PSG, ce qui jette forcément un froid sur son avenir au sein du club de la capitale. Néanmoins, la direction parisienne lui aurait transmis une seconde offre. Et cette fois-ci, ça pourrait bien être la bonne.

Devenu un élément indispensable au PSG, Ousmane Dembélé fait toutefois parler de lui pour son avenir. Et pour cause, le Ballon d'Or voit son contrat prendre fin en juin 2028, et Luis Campos n'accepte pas en général de conserver des joueurs qui n'ont plus que deux années d'engagement. Par conséquent, le cas Dembélé sera à surveiller de près dans les prochaines semaines, bien que rien ne sera décidé dans les prochains jours, avant la finale de la Ligue des champions.

«Je pense qu’il va rester au PSG» Dans l'After Foot, Fabrice Hawkins a toutefois tenu à rassurer les supporters du PSG, assurant que la tendance était clairement à la continuité. « Ousmane Dembélé ? Je pense qu’il va rester au PSG. Il l’a dit chez Jérôme Rothen, il sera Parisien à 100%. Il y a une première proposition de prolongation qui lui avait été envoyée, il y en a une deuxième et ça pourrait être la bonne », assure le spécialiste mercato de RMC. Après avoir refusé une première offre, Ousmane Dembélé pourrait donc accepter la seconde.