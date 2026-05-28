PSG - «Ça pourrait être la bonne» : L'offre décisive est arrivée pour Ousmane Dembélé ?

En fin de contrat en juin 2028, Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé son bail au PSG, ce qui jette forcément un froid sur son avenir au sein du club de la capitale. Néanmoins, la direction parisienne lui aurait transmis une seconde offre. Et cette fois-ci, ça pourrait bien être la bonne.
Devenu un élément indispensable au PSG, Ousmane Dembélé fait toutefois parler de lui pour son avenir. Et pour cause, le Ballon d'Or voit son contrat prendre fin en juin 2028, et Luis Campos n'accepte pas en général de conserver des joueurs qui n'ont plus que deux années d'engagement. Par conséquent, le cas Dembélé sera à surveiller de près dans les prochaines semaines, bien que rien ne sera décidé dans les prochains jours, avant la finale de la Ligue des champions.
«Je pense qu’il va rester au PSG»
Dans l'After Foot, Fabrice Hawkins a toutefois tenu à rassurer les supporters du PSG, assurant que la tendance était clairement à la continuité. « Ousmane Dembélé ? Je pense qu’il va rester au PSG. Il l’a dit chez Jérôme Rothen, il sera Parisien à 100%. Il y a une première proposition de prolongation qui lui avait été envoyée, il y en a une deuxième et ça pourrait être la bonne », assure le spécialiste mercato de RMC. Après avoir refusé une première offre, Ousmane Dembélé pourrait donc accepter la seconde.
«Il y en a une deuxième et ça pourrait être la bonne»
Des propos qui vont dans le sens de la récente interview accordée par Ousmane Dembélé à Rothen s'enflamme sur RMC. « J'ai encore deux ans de contrat en plus, jusqu'en 2028. Et puis ça se passe très bien dans le club, je me sens très bien avec tout le monde que ce soit le staff, les joueurs, le président... Je me sens bien », confiait le numéro 10 du PSG avant d'ajouter qu'il est « heureux au club et j'espère que ça continuera longtemps ». Le Ballon d'Or précisait également qu'il y avait « 100% » de chance de le voir au PSG la saison prochaine compte tenu du fait qu'il avait « encore deux ans de contrat ».