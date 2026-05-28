Bruno Genesio arrive à l'OM : Walid Acherchour révèle déjà la réaction du vestiaire marseillais

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Également pisté par l’AS Monaco et le Paris FC, Bruno Genesio se rapproche de plus en plus de l’OM. Le club marseillais se veut confiant concernant l’arrivée de l’ancien entraîneur du LOSC, qui pourrait se concrétiser dans les prochains jours et à laquelle plusieurs joueurs sont d’ailleurs très favorables, notamment Amine Gouiri.

L’OM tient peut-être son nouvel entraîneur. Alors que l’arrivée de Grégory Lorenzi en tant que directeur sportif a été confirmée ce mercredi par Stéphane Richard, elle pourrait rapidement être suivie de celle de Bruno Genesio, dont le départ du LOSC a été officialisé lundi. « La priorité de Lorenzi s’appelle Bruno Genesio, on peut vous le dire. Il y a eu des échanges entre les deux hommes cette semaine. Genesio n’est pas insensible à cet intérêt marseillais », a expliqué le journaliste Fabrice Hawkins sur les ondes de RMC.

« Il y a pas mal de joueurs qui sont pour l’arrivée de Genesio » D’après les informations de Foot Mercato, si le Paris FC et l’AS Monaco l’ont également contacté, Bruno Genesio se rapproche de plus en plus de l’OM. Le club olympien se veut en tout cas optimiste et espère finaliser ce dossier dans les prochains jours. FM précise que la possible arrivée de l'ancien entraîneur de l'OL et de Rennes est d’ailleurs très bien accueillie par beaucoup de joueurs au sein du vestiaire, ce qu’a confirmé Walid Acherchour dans Génération After sur RMC : « Les échos que j’ai, c’est qu’il y a pas mal de joueurs qui sont pour l’arrivée de Genesio. Un mec comme Gouiri par exemple, par rapport à tout ce qui s’est passé avec Galtier, etc. »