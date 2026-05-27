Mercato : L'arrivée du nouvel entraîneur de l'OM est imminente

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un entraîneur afin de remplacer Habib Beye, l’OM semble avoir jeté son dévolu sur Bruno Genesio, dont le départ du LOSC a été officialisé lundi. Si l’AS Monaco et le Paris FC sont également intéressés, Marseille serait très confiant dans ce dossier et l’arrivée du technicien français de 57 ans pourrait être finalisée très bientôt.

Après avoir trouvé son nouveau président, l’OM tient également son directeur sportif. Attendue depuis plusieurs jours, l’arrivée de Grégory Lorenzi a été confirmée ce mercredi par Stéphane Richard : « Oui le nom qui circule dans la presse actuellement est le bon, je peux vous le confirmer. Ce sera officialisé dans les prochaines heures. » L’ancien directeur sportif de Brest a une première mission, trouver un nouvel entraîneur, ce qui semble déjà bien engagé.

« La priorité de Lorenzi s’appelle Bruno Genesio » « La priorité de Lorenzi s’appelle Bruno Genesio, on peut vous le dire. Il y a eu des échanges entre les deux hommes cette semaine. Genesio n’est pas insensible à cet intérêt marseillais », a expliqué le journaliste Fabrice Hawkins dans le Super Moscato Show sur RMC. Alors que son départ du LOSC a été officialisé lundi, Bruno Genesio a plusieurs sollicitations. En plus de l’OM, l’AS Monaco, qui va se séparer de Sébastien Pocognoli, et le Paris FC, où l’avenir d’Antoine Kombouaré n’est pas encore entériné, l’ont également contacté.