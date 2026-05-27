F1 : Verstappen a impressionné cette légende, «c’est un phénomène» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen est sans doute le meilleur pilote actuellement en activité. Ayant réussi à prendre la relève de Lewis Hamilton, le Néerlandais a su impressionner de nombreuses légendes de la Formule 1 à commencer par Kimi Räikkönen, qui est récemment revenu sur une course dans laquelle le pilote Red Bull l’avait impressionné.

Si depuis le début de la saison 2026, Max Verstappen rencontre des difficultés, le quadruple champion du monde n’en reste pas moins le meilleur pilote du plateau. Très tôt dans sa carrière, le Néerlandais a su prouver qu’il était un pilote hors-norme. Ayant remporté sa première victoire à l’occasion du Grand Prix d’Espagne en 2016, le pilote Red Bull a notamment très vite impressionné plusieurs légendes de la discipline, à commencer par Kimi Räikkönen.

« C’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’une étoile était née » « Max est un phénomène. Je l’ai vu arriver en Formule 1 pendant ma deuxième période chez Ferrari. Il a remporté sa première course en Espagne juste devant moi. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’une étoile était née », a ainsi lâché le champion du monde 2007 dans des propos relayés par Next-Gen Auto. Le Finlandais est également revenu sur l’excellent début de saison de Kimi Antonelli, qui possède le même prénom que lui.