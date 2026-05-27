F1 : Verstappen a impressionné cette légende, «c’est un phénomène» !

Quadruple champion du monde, Max Verstappen est sans doute le meilleur pilote actuellement en activité. Ayant réussi à prendre la relève de Lewis Hamilton, le Néerlandais a su impressionner de nombreuses légendes de la Formule 1 à commencer par Kimi Räikkönen, qui est récemment revenu sur une course dans laquelle le pilote Red Bull l’avait impressionné.
Si depuis le début de la saison 2026, Max Verstappen rencontre des difficultés, le quadruple champion du monde n’en reste pas moins le meilleur pilote du plateau. Très tôt dans sa carrière, le Néerlandais a su prouver qu’il était un pilote hors-norme. Ayant remporté sa première victoire à l’occasion du Grand Prix d’Espagne en 2016, le pilote Red Bull a notamment très vite impressionné plusieurs légendes de la discipline, à commencer par Kimi Räikkönen.
« C’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’une étoile était née »
« Max est un phénomène. Je l’ai vu arriver en Formule 1 pendant ma deuxième période chez Ferrari. Il a remporté sa première course en Espagne juste devant moi. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’une étoile était née », a ainsi lâché le champion du monde 2007 dans des propos relayés par Next-Gen Auto. Le Finlandais est également revenu sur l’excellent début de saison de Kimi Antonelli, qui possède le même prénom que lui.
« Je suis les exploits d’Antonelli avec beaucoup de sympathie »
« Naturellement, je suis les exploits d’Antonelli avec beaucoup de sympathie. Cela m’amuse qu’il porte le même prénom que moi, même si je pense avoir compris qu’il s’agit d’une simple coïncidence. Évidemment, en Formule 1, on ne gagne pas quatre Grands Prix consécutifs sans avoir un talent spécial. Les chiffres d’Antonelli sont un exploit. Avoir la bonne voiture est crucial, mais cela a toujours été le cas, à toutes les époques. Antonelli ne perdra pas sa concentration. Il montre de la maturité », a ainsi conclu Kimi Räikkönen, qui apprécie les performances du jeune Italien de chez Mercedes.