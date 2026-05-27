«Ils ont insulté ma mère» : Les supporters du PSG ont «dérangé» Samir Nasri

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 6 mai dernier, après un match nul à l’Allianz Arena contre le Bayern Munich (1-1), le PSG décrochait son ticket pour la finale de la Ligue des Champions. Forcément, les supporters étaient plus heureux que jamais, mais voilà qu’on a pu assister à quelques débordements. Ceux présents en Bavière ont notamment insulté Samir Nasri qui était là avec Canal+. De quoi poser problème au Marseillais.

En tant qu’ancien joueur de l’OM, Samir Nasri n’a pas été épargné par les fans du PSG. En effet, à la suite de la qualification du club de la capitale en finale de la Ligue des Champions, ceux qui étaient présents au stade du Bayern Munich ont insulté le Marseillais qui analysait la rencontre au bord de la pelouse pour Canal+. Contrairement à ce qui a pu être dit, ce n’est pas à cause de ces insultes que Samir Nasri ne couvrira pas la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal pour la chaine cryptée. Il n’empêche qu’il a été chagriné par ce qui s’est passé.

« Ce n'est pas la première fois que je me fais insulter dans un stade » Interrogé par L’Equipe, Samir Nasri est revenu sur ces insultes des supporters du PSG. Le Marseillais a alors confié : « Je me suis fait insulter par les supporters du PSG lors de la demi-finale à Munich ? Oui, c'est vrai. Mais ça fait partie du jeu en tant qu'ancien Marseillais de me faire insulter par des supporters parisiens... Même si je pense qu'ils avaient d'autres choses à faire, comme fêter une qualification en finale (sourire). (…) Quand j'étais joueur, je me faisais aussi insulter sur les terrains adverses. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'ils ont insulté ma mère alors que bon, t'es qualifié pour la finale, célèbre avec tes joueurs ! Ce n'est pas la première fois que je me fais insulter dans un stade et ce ne sera forcément pas la dernière. Et si je m'arrêtais à ça, j'arrêterais de faire de la télé et j'arrêterais d'aller sur les terrains ».