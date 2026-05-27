140M€ : Le PSG condamné à un transfert astronomique pour ce champion du monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait se montrer très offensif sur le mercato. Si plusieurs pistes ont déjà été associées au club de la capitale, Paris se montrerait intéressé par Enzo Fernandez. Le champion du monde argentin souhaiterait quitter Chelsea cet été. Mais les « Blues » pourraient réclamer 140M€ pour laisser filer le numéro 8.

Le mercato estival du PSG pourrait se montrer très animé. Depuis plusieurs semaines, certaines pistes comme Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Ayyoub Bouaddi (LOSC), Maghnes Akliouche (AS Monaco) ou encore Mateus Fernandes (West Ham) ont été associées au club de la capitale. Mais dernièrement, un nouveau nom a été lié au PSG, avec celui d’Enzo Fernandez. Le milieu de terrain de 25 ans semble arriver en fin de parcours avec Chelsea. Recruté il y a trois ans contre 121M€, l’international Argentin ne serait pas contre un départ dans les prochaines semaines comme l’annonce le journaliste Ben Jacobs.

Enzo Fernandez pourrait coûter 140M€ Il y a peu, Sky Germany avait annoncé qu’en plus de Manchester City, le Real Madrid et le PSG suivaient de près la situation d’Enzo Fernandez. Cependant, il faudra pour les clubs intéressés débourser un chèque extraordinaire afin de recruter le champion du monde 2022. En effet, ce mercredi, Ben Jacobs annonce que Chelsea évalue son numéro 8 à 140M€ ! Si les « Blues » espèrent le conserver, une offre d’un tel montant pourrait faire pencher la balance…