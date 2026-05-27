Prêt à faire 9.000 kilomètres pour négocier avec le PSG : La réponse qui a choqué Luis Campos

Luis Campos ne se base pas uniquement sur les qualités sportives d’un joueur pour envisager son recrutement au Paris Saint-Germain. La personnalité est également un critère important aux yeux du dirigeant portugais, rapidement séduit par Willian Pacho au moment de leurs premiers échanges.
En peu de temps, Willian Pacho est parvenu à se montrer indispensable au Paris Saint-Germain. Le défenseur équatorien, arrivé à l’été 2024 pour 45 millions d’euros, a rapidement charmé le club par ses prestations sur le terrain mais aussi son attitude en dehors. « Il a le gène de l’humilité », rapporte un proche du vestiaire dans des propos rapportés par Le Parisien.
La réponse de Pacho qui a séduit Luis Campos
Conscient des qualités sportives du joueur au moment de négocier son transfert il y a près de deux ans, Luis Campos a également rapidement constaté que sa cible avait la personnalité idéale pour s’intégrer dans ce nouveau PSG misant davantage sur le collectif. « Quand je l'ai contacté pour la première fois, il était en Équateur et je lui ai dit : "Je vais venir là-bas parce que j'ai besoin de te rencontrer et de te présenter le projet du club". Il m’a répondu : "Monsieur Luis Campos, vous dites que le PSG veut me recruter ? Je serai à Madrid demain ! J’arrive à 9 h du matin." Waouh ! », avait raconté le dirigeant portugais du PSG au début de l’année, dans les colonnes de Marca.
« Nous avons passé la journée ensemble et à la fin, je me suis dit : "Il faut qu’il vienne au PSG" »
« J’ai appelé Luis Enrique : "Ce garçon va tout donner pour nous." Par son attitude, il m’a prouvé que j’avais trouvé quelqu’un de motivé. Je le connaissais déjà sur le terrain, mais il m’a aussi fait une très bonne impression, avait ajouté Luis Campos. Je suis parti de Paris pour Madrid, nous avons passé la journée ensemble et à la fin, je me suis dit : "Il faut qu’il vienne au PSG". Peu après l’avoir rencontré, Luis Enrique était déjà en train de lui parler de tactique, de ce qu’il attendait de lui, de ce qu’il devait faire sur le terrain… C’était un moment magnifique. L’histoire de Pacho illustre bien notre politique. »