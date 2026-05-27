Prêt à faire 9.000 kilomètres pour négocier avec le PSG : La réponse qui a choqué Luis Campos

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luis Campos ne se base pas uniquement sur les qualités sportives d’un joueur pour envisager son recrutement au Paris Saint-Germain. La personnalité est également un critère important aux yeux du dirigeant portugais, rapidement séduit par Willian Pacho au moment de leurs premiers échanges.

En peu de temps, Willian Pacho est parvenu à se montrer indispensable au Paris Saint-Germain. Le défenseur équatorien, arrivé à l’été 2024 pour 45 millions d’euros, a rapidement charmé le club par ses prestations sur le terrain mais aussi son attitude en dehors. « Il a le gène de l’humilité », rapporte un proche du vestiaire dans des propos rapportés par Le Parisien.

La réponse de Pacho qui a séduit Luis Campos Conscient des qualités sportives du joueur au moment de négocier son transfert il y a près de deux ans, Luis Campos a également rapidement constaté que sa cible avait la personnalité idéale pour s’intégrer dans ce nouveau PSG misant davantage sur le collectif. « Quand je l'ai contacté pour la première fois, il était en Équateur et je lui ai dit : "Je vais venir là-bas parce que j'ai besoin de te rencontrer et de te présenter le projet du club". Il m’a répondu : "Monsieur Luis Campos, vous dites que le PSG veut me recruter ? Je serai à Madrid demain ! J’arrive à 9 h du matin." Waouh ! », avait raconté le dirigeant portugais du PSG au début de l’année, dans les colonnes de Marca.