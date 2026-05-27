«Le Real Madrid a déjà commencé à prendre contact...» : Le journaliste Fabrizio Romano annonce du mouvement pour cet été

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid sort d’une saison compliquée qui va l’obliger à sortir le chéquier lors du mercato estival. Selon le journaliste Fabrizio Romano, la direction n’a pas attendu l’officialisation du retour de José Mourinho pour se montrer actif et approcher des cibles en défense, l’une des priorités.

Après avoir réalisé une deuxième saison blanche de suite, le Real Madrid va procéder à de gros changements durant l’intersaison. S’il est réélu à la tête du club à l’issue des élections présidentielles le 7 juin prochain face à Enrique Riquelme, Florentino Pérez prévoit de miser sur José Mourinho pour succéder à Alvaro Arbeloa. Et le Special One serait déjà à la tâche en vue du mercato estival. Parmi ses priorités, le renforcement de sa défense.

« Le Real Madrid a déjà commencé à prendre contact avec des défenseurs » Selon Fabrizio Romano, le club aurait déjà lancé les grandes manœuvres pour son recrutement. « Je peux vous dire que le Real Madrid a déjà entamé des démarches en coulisses concernant les défenseurs, affirme le célèbre journaliste, rapporté par le site Bernabéu Digital. Je pense que, du moins au début du mercato, avant de voir s'ils vont recruter au milieu de terrain ou ailleurs, avec Mourinho comme entraîneur, l'accent sera mis sur les défenseurs. Je m'attends donc à ce que le Real Madrid soit très actif à ces postes. Nous verrons précisément qui seront leurs cibles, mais le Real Madrid a déjà commencé à prendre contact avec des défenseurs ».