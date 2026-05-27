«Le Real Madrid a déjà commencé à prendre contact...» : Le journaliste Fabrizio Romano annonce du mouvement pour cet été

Le Real Madrid sort d’une saison compliquée qui va l’obliger à sortir le chéquier lors du mercato estival. Selon le journaliste Fabrizio Romano, la direction n’a pas attendu l’officialisation du retour de José Mourinho pour se montrer actif et approcher des cibles en défense, l’une des priorités.
Après avoir réalisé une deuxième saison blanche de suite, le Real Madrid va procéder à de gros changements durant l’intersaison. S’il est réélu à la tête du club à l’issue des élections présidentielles le 7 juin prochain face à Enrique Riquelme, Florentino Pérez prévoit de miser sur José Mourinho pour succéder à Alvaro Arbeloa. Et le Special One serait déjà à la tâche en vue du mercato estival. Parmi ses priorités, le renforcement de sa défense.
« Le Real Madrid a déjà commencé à prendre contact avec des défenseurs »
Selon Fabrizio Romano, le club aurait déjà lancé les grandes manœuvres pour son recrutement. « Je peux vous dire que le Real Madrid a déjà entamé des démarches en coulisses concernant les défenseurs, affirme le célèbre journaliste, rapporté par le site Bernabéu Digital. Je pense que, du moins au début du mercato, avant de voir s'ils vont recruter au milieu de terrain ou ailleurs, avec Mourinho comme entraîneur, l'accent sera mis sur les défenseurs. Je m'attends donc à ce que le Real Madrid soit très actif à ces postes. Nous verrons précisément qui seront leurs cibles, mais le Real Madrid a déjà commencé à prendre contact avec des défenseurs ».
« Je ne serais pas surpris que le Real Madrid recrute plus d’un défenseur cet été »
« Pour être honnête, je ne serais pas surpris que le Real Madrid en recrute plus d’un cet été, car ils pensent vraiment qu’il pourrait y avoir des changements à ce poste, enchaîne Fabrizio Romano. Alaba s’en va, Dani Carvajal s’en va… Et en ce qui concerne le poste de défenseur central, je ne serais pas surpris que le Real Madrid examine également des offres pour Raúl Asencio, alors gardez un œil là-dessus. Il pourrait donc y avoir des changements prochainement ». L’été s’annonce chaud dans la capitale espagnole.